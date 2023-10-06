Fenerbahçe'den rekor: Avrupa'da 9 maçlık seri!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmayı başardı.

Fenerbahçe bu süreçte; Sevilla, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup etmeyi başardı.

1-0 Sevilla

5-0 Zimbru

0-4 Zimbru

3-1 Maribor

0-3 Maribor

5-1 Twente

0-1 Twente

3-1 Nordsjaelland

2-1 Spartak Trnava