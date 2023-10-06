Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'den rekor: Avrupa'da 9 maçlık seri! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den rekor: Avrupa'da 9 maçlık seri!

        Fenerbahçe, Avrupa'da 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk Türk takımı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Avrupa'da rekor seri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyet ile Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı.

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmayı başardı.

        Fenerbahçe bu süreçte; Sevilla, Zimbru (2 kez), Maribor (2 kez), Twente (2 kez), Nordsjaelland ve Spartak Trnava'yı mağlup etmeyi başardı.

        1-0 Sevilla

        5-0 Zimbru

        0-4 Zimbru

        3-1 Maribor

        0-3 Maribor

        5-1 Twente

        0-1 Twente

        3-1 Nordsjaelland

        2-1 Spartak Trnava

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Elon Musk'a ifade vermediği için dava açıldı
        Elon Musk'a ifade vermediği için dava açıldı
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu