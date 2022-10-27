Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rennes'e yine aynı tarife!
ABONE OL

Fenerbahçe'den yine aynı tarife!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubunun 5. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler grup liderliği için çekiştiği Rennes karşısında iki maçta da geri dönerek avantaj elde etti!

Fenerbahçe'den Rennes'e yine aynı tarife!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında grup liderliği için çekiştiği Rennes'i konuk etti. Sarı-lacivertliler maça kabus gibi başlarken 30. dakikada 3-0 geriye düştü ancak pes etmedi!

42'de İrfan Can'ın ortasına iyi yükselen Valencia ile farkı 2'ye indirip devreye umutlu giren Fenerbahçe, son 10 dakikadaki şahane futboluyla da liderliği kaptırmadı.

82'de Zajc'ın frikikten kaydettiği gol sonrası rakip yarı sahada basmadık yer bırakmayan sarı-lacivertliler 3. golü de bu baskı sonrasında buldu: Crespo'nun topu kaparak pasını aktardığı Emre Mor şık bir plase ile skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe 3-0'dan dönerek puanını 11'e yükseltti ve Rennes karşısında bir kez daha geriden dönerek liderlik için avantajı kaptı.

FRANSA'DA DA GERİDEN GELMİŞTİ

Sarı-lacivertliler Fransa'daki maçta da 2-0 geriye düşmüş ancak pes etmeyerek 2-2'yi yakalamıştı. İlk yarısı golsüz geçilen maçta 52'de Terrier, 54'te ise Majer iki gol bulmuş; 60'ta İrfan Can yanıt vermişti.

83'te Traore kırmızı kart görürken son dakikalarda hakem Aleksei Kulbakov beyaz noktayı göstermiş ve topun başına geçen Valencia skoru 2-2'ye getirerek 1 puanı kazandırmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Turlayanlar, veda edenler...
FUTBOL Devler Ligi'nde müthiş gece!
CANLI YAYIN | Kızılyıldız Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?
FUTBOL İlk düdük geldi!
Fenerbahçe: 3 - Rennes: 3 | MAÇ SONUCU - UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe golleri ve maç özeti izle
FUTBOL Muhteşem dönüş!
Fiorentina-Başakşehir: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Avrupa Konferans Ligi Başakşehir maçı özeti ve golleri izle
FUTBOL Başakşehir İtalya'da fırsat tepti!
Fenerbahçeli taraftarlardan Altay Bayındır'a tepki!
FUTBOL Kadıköy'de Altay'a protesto!
Fenerbahçe'de Gustavo sakatlandı
FUTBOL Gustavo sakatlandı
Fenerbahçe'den faul itirazı! Rennes maçında...
FUTBOL Fenerbahçe'den faul itirazı!
Galatasaray'da Yusuf Demir şoku!
FUTBOL Galatasaray'da Yusuf Demir şoku!
Cluj Başkanı Cristian Balaj Sivasspor'dan özür diledi
FUTBOL Cluj Başkanı Sivasspor'dan özür diledi
Vitor Pereira çileden çıktı! "Dua et ki insan dövmeyi bıraktım"
FUTBOL Çileden çıktı! "Dua et insan dövmeyi..."

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.