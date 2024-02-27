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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den RTÜK'e çağrı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den RTÜK'e çağrı

        Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i alıntılayarak bir çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:19
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        Fenerbahçe'den RTÜK'e çağrı
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        Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i alıntılayarak bir çağrıda bulundu.

        Sarı-lacivertlilerin açıklaması şöyle:

        "Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Başkanı Sayın Ebubekir Şahin,

        “Her tür yayında hakaret içeren, haddi aşan, ayrıştırıcı dile karşıyız. İster spor alanında olsun isterse başka alanlarda, kendine gazeteci veya medya mensubu diyen hiç kimsenin ağza alınmayacak sözleri yayınlar yoluyla topluma dayatmasına göz yumamayız.”

        açıklamanızı dikkatle takip ettik.

        Aynı duruş, tavır ve yaklaşımı, yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü ve değerleri hakkında haksız, hadsiz ve üslupsuz şekilde saldıranlar için de ortaya koymanızı beklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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