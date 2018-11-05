Fenerbahçe, teknik direktörlük için Ersun Yanal'la görüşmeler yapıldığına yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'la görüşmeye başlanmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

ERSUN YANAL: BANA TEKLİF GELMEDİ

Ersun Yanal da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. TRT Spor'un haberine göre tecrübeli çalıştırıcı "Bana Fenerbahçe'den hiçbir teklif yok. Hiçbir yönetici de bu konu için beni aramadı. Haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

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