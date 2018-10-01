Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor! Başkan Ali Koç'un Rizespor maçının devre arasında soyunma odasında Cocu'yu fırçaladığı iddia edildi. Hollandalı hocanın istifasının istediği belirtilirken fesih detayları da ortaya çıktı. Yönetimin teknik direktör listesinin başında kim var? İşte son dakika gelişmeleri...
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Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişe dur diyemeyen Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç'a çevrildi.
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Ligin 7'nci haftası itibarıyla 7 puanla ve -4 averajla 14'üncü sırada bulunan sarı-lacivertli takım, dün 4'üncü mağlubiyetini alarak tepkileri üzerine topladı.
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Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Hollandalı Phillip Cocu, takımdaki istikrarı bir türlü sağlayamadı.
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Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Kayserispor'a 3-2 en son ise dün Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği merak konusu.
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DHA'nın haberine göre; takımdaki tüm kredisi tükenen Hollandalı teknik adamın durumu yapılacak yönetim kurulu kararı sonrası netleşecek.
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Ali Koç'un büyük umutlar ile takımın başına getirdiği Cocu, yönetime kötü gidişat ile ilgili bir rapor sunacak ve bu raporu göre durum tespiti yapılacak.
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Yönetimin, Cocu tarafından sunulacak raporun ardından büyük ihtimalle yollarını ayıracağı ve yeni teknik adam arayışına girmesi bekleniyor.
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TARAFTARA SÖZ
Tribünlerden gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek, takımdaki kötü gidişin düzeleceğinin sözünü verdi.
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Taraftarlara karşı mahçup olduklarını dile getiren Ali Koç, "Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" ifadelerini kullandı.
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KOÇ'TAN COCU'YA FIRÇA!
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını tribünden takip eden başkan Ali Koç, Rize’nin peş peşe gelen gollerinin ardından adeta yıkıldı.
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Fanatik'in haberine göre; Ali Koç ilk yarının sonunda Fenerbahçe’nin soyunma odasına indi ve Cocu'yu fırçaladı.
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Ali Koç'un yüksek sesle teknik direktör Cocu'ya "Hani verdiğiniz sözler, bu ne hal" diye bağırdı.
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Kötü gidişin ve ikili arasında iplerin gerilmesinin ardından Cocu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Fenerbahçe'nin yeni hoca için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında...
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COCU'NUN İSTİFASI İSTENDİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi bardağı taşırdı. İlk yarıda yenen 3 golden sonra ve maçın ardından olmak üzere iki kez soyunma odasına inen Başkan Ali Koç'un da pes ettiği ve artık Hollandalı'ya sabrının kalmadığı belirtildi.
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Sarı-lacivertli yönetim karşılaşma sonrasında teknik direktör Phillip Cocu'dan istifa etmesini istedi. Hollandalı çalıştırıcı maçın ardından kısa bir açıklama yaparken, basın toplantısında da soru almadan ayrıldı.
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Cocu, taraftarlardan özür dilerken şunları söyledi: "Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. Golleri çok kısa sürede yedik. İnanılmaz bir durum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü durumdayız. Berbat bir haldeyiz. Yarın (bugün) bir araya geleceğiz ve kafamızı toplayıp durumu görüşeceğiz."
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ARAYA KORİDOR ÇEKTİLER!
Maç sonu havalimanına gitmek için otobüse binen Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Cocu otobüste yan yana oturmadılar. İki teknik adamın da gerginliği yüzlerine yansıdı.
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İŞTE PHİLLİP COCU'NUN SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI
Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alır.
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Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.
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Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.
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Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.
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Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.
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YÖNETİMİN İLK TERCİHİ AYKUT KOCAMAN
Phillip Cocu ile yolların bugün ya da hukuki süreç tamamlanmazsa bu hafta içinde ayrılması bekleniyor. Peki yerine kim gelecek. Taraftarın isteği belli; Ersun Yanal...
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Yanal 2013-14 sezonunda takımı Nisan ayında şampiyonluğa taşımış, 74 puan toplarken en yakın rakibi G.Saray'a 9 puan fark atmıştı.
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Yönetimin ise ilk tercihi Aykut Kocaman. Çünkü hocanın anlaşma gereği zaten maaşı ödeniyor. Ayrıca onun yardımcıları sezon başından bu yana Cocu ile çalıştıkları için takımı yakından tanıyorlar.
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Bu arada F.Bahçe yeni bir hoca gelirse bir sezonda 4 isme birden maaş ödemiş olacak. FIFA'lık olunan Pereira'nın taksitleri sürüyor. Kocaman maaş alıyor. Cocu haklarını alacak ve yeni hoca.
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TARAFTARLAR ERSUN YANAL'I İSTİYOR
DHA'ya göre ise; Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapılacak yönetim kurulu kararı sonrası netleşecek. Cocu'nun gitmesi ile yerine gelecek isim için taraftarlar Ersun Yanal'ı istiyor.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takım için güçlü aday olduğu bildirildi. Yanal'ın Cocu'nun gidişinden sonra göreve geleceği ve bu kötü gidişatı düzelteceği iddia edildi.
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Öte yandan Ali Koç'un "Takımın başında yer alacak hoca eğer Türk olacaksa bu Aykut Kocaman'dan başkası olmayacaktır'' demesine karşın geçtiğimiz günlerde konuşan Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili hiç bir gündemimin bulunmadığını açıklamıştı.
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