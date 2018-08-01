Tam gün mesai!

Samandıra’ya sabah 07.30’da ayak basan ve hem antrenman hem de takımın günlük programını hazırlayan Hollandalı hoca, kollektif uyumu artırmak, takımın daha çok kaynaşmasını sağlamak için büyük çaba harcıyor. Takım akşam yemeği sonrası dağılırken, Cocu ekibiyle son bir toplantı yapıyor, futbolcuların performansını, artı ve eksileri masaya yatırıyor!