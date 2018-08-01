Samandıra’ya sabah 07.30’da ayak basan ve hem antrenman hem de takımın günlük programını hazırlayan Hollandalı hoca, kollektif uyumu artırmak, takımın daha çok kaynaşmasını sağlamak için büyük çaba harcıyor. Takım akşam yemeği sonrası dağılırken, Cocu ekibiyle son bir toplantı yapıyor, futbolcuların performansını, artı ve eksileri masaya yatırıyor!
1
1|24
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, tam gün mesai sistemine geçti. Hollandalı çalıştırıcı yaklaşık 12 saatini tesislerde harcıyor.
2
2|24
Milliyet'in haberine göre; Sabah 07.30 - 08.00 arası Samandıra’ya adım atan Cocu ve ekibi antrenman programı başta olmak üzere takımın günlük faaliyetlerini hazırlıyor. İdmanın ardından tüm takım ikinci antrenmana kadar tesislerde kalıyor.
3
3|24
Akşam antrenmanın bitmesinin ardından teknik heyet son bir toplantı ile günü değerlendiriyor. Takımın ve oyuncuların performansı, artı ve eksiler masaya yatırılıyor.
4
4|24
Hollandalı teknik adam ailesini henüz İstanbul’a getirmedi. Otelde kalan ve ev tutmayan Cocu, öncelikli olarak takımla alakalı işleri yoluna koymak istiyor.
5
5|24
Hollandalı düzeni tam olarak kurduktan sonra ailesini İstanbul’a getirecek ve kendi evine çıkacak.
6
6|24
Bu arada Cocu ve ekibinin yanısıra tüm takım da günün büyük bölümünü tesiste geçiriyor. Sabah ve akşam çalışması öncesi tesislerde kalan futbolcular antrenman dışındaki zamanlarda da birlikteler.
7
7|24
Son çalışmanın ardından futbolcular hemen tesislerden ayrılmıyor. Tüm takım hep birlikte akşam yemeği yedikten sonra evlerinin yolunu tutuyor.
8
8|24
Yeni sezon öncesi takımın birarada olmasının önemli olduğunu düşünen teknik heyet, bu sayede kollektif uyumun da her yerde sağlanmasını istiyor.
9
9|24
TELEFON YASAK!
Öğle ve akşam yemeklerinde ise futbolcuların cep telefonu ile konuşması ya da sosyal medyada zaman geçirmeleri yasaklandı. Bu sayede yemekte futbolcuların birbirleriyle iletişim kurması amaçlanıyor.
10
10|24
KAMP KARARSIZLIĞI
Fenerbahçe’de Kadıköy’deki maçlardan önce kampa girmek adeta gelenek haline geldi. Hemen her teknik adam, bunu sürdürdü. Phillip Cocu ise bu konuda kararsız.
11
11|24
PSV’de böyle bir uygulama yapmayan Hollandalı çalıştırıcı, Comolli ve Türk yardımcılarıyla konuştuktan sonra kararını verecek.
12
12|24
COCU: SAVAŞAN BİR TAKIM
Fenerbahçe'nin hocası Cocu, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım oluşturmaya çalıştığını söyledi. Fenerbahçe Dergisi'ne konuşan Cocu, genç transferlerini överken, "Takım henüz oluşmadı. Yeterli miyiz değil miyiz ona bakmalı ve buna göre transfer yapmalıyız" dedi.
13
13|24
Cocu, görevi devraldığı günden bu yana geçirdikleri sürede "takımdaşlığı" oturtmaya çalıştığını söyledi. İşte Cocu'nun açıklamaları:
14
14|24
"İyi futbol için doğru dengeyi bulmak önemlidir. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta bunu gösterdik. Tabii ki bunu 90 dakikaya yaymak için daha fazla çalışmalıyız. Maçın sonunda da galip gelmiş olmamız gerekiyor."
15
15|24
"Çok pozitif kamp dönemi geçirdik. Uzun ve yoğun antrenman programlarımız oldu ama bunun yanı sıra takımdaşlığın gelişmesi oldukça önemliydi. Günün sonunda en önemli şey, sonuçtur. İstediğimiz iyi futbolu sergileyebilmek için doğru dengeyi bulmak önemlidir."
16
16|24
"Takımı son haline getirebilmek için halen çalışıyoruz. UEFA sınırlamaları dışında hareket edemeyiz ve herkes bunun farkında.Seçimlerimizi yaparken sabırlı olmalıyız."
17
17|24
"Takımımızın ihtiyacı olan pozisyonlarda doğru oyuncuları aldığımıza emin olmalıyız. Takım, henüz tamamlanmadı. Şu an elimdeki oyunculara odaklanmak ve bütün enerjimi bu isimlere vermek istiyorum."
18
18|24
"Takımımızın 3 kulvarda da mücadele etmek için yeterli olduğundan emin olmalıyız. Gençlerin kendilerini pek çok konuda geliştirmeleri gerekiyor. "
19
19|24
"Takımımız onlar için değil, onlar takım için oynamalı. Barış, bunu Feyenoord maçında iyi bir şekilde gösterdi. Ferdi yeni katıldı aramıza, ona biraz daha zaman vermemiz gerekiyor."
20
20|24
"Eljif hakkında da şunu söyleyebilirim: Genç bir futbolcunun; güçlü olup 90 dakika boyunca oynayabileceğini gösterdi."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.