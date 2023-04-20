Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati, Medipol Başakşehir maçında Joao Pedro'yu tribünden izledi. İtalyan ekibi sezon sonunda Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. İşte son gelişmeler

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında 88 ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti kazandıran Joao Pedro dikkatleri üzerine çekti.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    Tuttomercatoweb'in haberine göre; mücadele öncesi tribünde yerini alan Torino sportif direktörü Davide Vagnati, maça ikinci yarıda dahil olan Joao Pedro'yu izledi.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    Ortaya koyduğu performansla İtalyan sportif direktörü kendine hayran bırakan Pedro için, Torino ekibi ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı 31 yaşındaki golcünün 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    Pedro bu sezon toplam 22 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    7,5 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

    Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen transferi Joao Pedro, takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Davide Vagnati, Joao Pedro'yu izledi

    7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, Başakşehir maçında 2 gol birden atarak takımının şampiyonluk iddiasını sürdürten isim oldu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.