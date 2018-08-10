Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (10 Ağustos 2018)
10.08.2018 - 13:27 | Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer borsası hareketlendi. Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Leicester'ın yıldızını kiralıyor. Bacca'dan kötü haber geldi. Janssen'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ömer Toprak'ta flaş haber. Tüm detaylar haberimizde
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İngiliz basınında, Fenerbahçe'nin Leicester’la Slimani transferinde anlaşmak üzere olduğunu öne sürüldü. Mukavelesi 2021’de sona erecek golcünün tapusu 1 sezonluğuna kiralanacak. Piyasa değeri ise 18 milyon euro.
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Sportif Direktör Damien Comolli’nin bu transferde mesafe alınmasında büyük rolü olduğu belirtildi. İngiliz ekibinde kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki forvetin, Sarı-Lacivertli kulübün formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Slimani, Cezayir Milli Takımı ile çıktığı 58 karşılaşmada attığı 26 golle ülkesinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu konumunda. Müsabaka başına 0,45 ortalaması bulunuyor. Ancak geçen sezon İngiliz ekibi Leicester’da işler istediği gibi gitmedi.
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16 lig karşılaşmasına çıkan 30 yaşındaki başarılı forvet, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Leicester formasıyla toplamda ise 46 karşılaşmada 13 gol 7 asistlik bir performans gösterdi. (Akşam)
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ACİLİNDEN JANSSEN!
Fenerbahçe, Vincent Janssen’in transferini Benfica maçına kadar bitirmeyi planlıyor. 1-0 geride olan Sarı-Lacivertliler, turu ve gelecek gelirden olmak istemiyor.
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Tottenham’la pazarlıklar devam ediyor. Hollandalı forvetin transferi bitirilse bile bu bölgeye yine takviye yapılacak. Ancak şu anda bitmesi kesin gözüken isim Vincent Janssen olarak göze çarpıyor.
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BACCA İSTEMİYOR
Milan'ın forveti Carlos Bacca, Fenerbahçe'yi reddetti. Kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen Kolombiyalı golcü, bu nedenle Sarı-Lacivertliler'in teklifini kabul etmedi.
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Villarreal, geçen sezon kiraladığı yıldız futbolcunun 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Milan'a 8 milyon euro teklif etmişti.
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Ancak İtalyanlar gelen teklifi kabul etmemişti. Futbol hayatını Villarreal'de sürdürmek isteyen Bacca, iki kulübün anlaşmasını bekliyor. (AMK)
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RAMİRES'E DAHA İYİ TEKLİF
Devler Ligi’nde Play-Off turuna kalmak için kapışan Fenerbahçe ile Benfica, transferde de Ramires için karşı karşıya gelmişti. Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.
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Sarı-Lacivertliler’in ise Ramires için yıllık 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz kulüpleri de tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu ancak İngiltere’de transfer dönemi kapandı.
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Bu nedenle yıldız futbolcu Ramires’in tercihini Fenerbahçe ya da Benfica’dan yana kullanarak bu iki ekipten birine imza atacağı öne sürüldü.
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ÖMER TOPRAK RESMEN İSTENDİ
Fenerbahçe'nin önceki gün flaş bir girişimde bulunduğu belirlendi. Sportif direktör Damien Comolli'nin, Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'u arayarak Ömer Toprak'ı bir yıllığına kiralamak istediklerini aktardığı belirtildi.
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Ancak Zorc'un, geçen sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Ömer'i ancak satabileceklerini söylediği kaydedildi.
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Comolli'nin ise 28 milyon euro'ya Abdou Diallo'yu almalarından sonra yedeğe düşecek olan Ömer'i kiralamalarının doğru bir ticaret olacağını mevkidaşına anlattığı ifade edildi.
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Zorc'un, konuyu teknik direktör Lucien Favre'ye açma ve iki gün içinde kesin cevap verme sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı. (Fotomaç)
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