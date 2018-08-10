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RAMİRES'E DAHA İYİ TEKLİF

Devler Ligi’nde Play-Off turuna kalmak için kapışan Fenerbahçe ile Benfica, transferde de Ramires için karşı karşıya gelmişti. Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.