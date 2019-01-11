TOLGAY ARSLAN'DA SONA DOĞRU
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan Tolgay Arslan için Şener özbayraklı ile birlikte 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu. İki kulüp başkanlarının bir araya gelerek transferin sonuçlanması bekleniyor.
YANAL'IN CEVHERİ
Orta sahaya Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı almak için çabalayan Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Michal Travnik için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Çek Ligi'nde harikalar yaratan ne Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Michal Travnik için 5 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı bildirildi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Michal Travnik, bu sezon Jablonec takımıyla çıktığı 25 maçta 10 gol atıp, 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
GELECEĞİN YILDIZI KADIKÖY YOLUNDA
Fenerbahçe, Brezilya Serie B ekibi Parana’da oynayan 18 yaşındaki orta saha Jhonny Lucas için de çalışıyor...
Sportif Direktörü Comolli, oyuncunun menajeri Mario Viera ile bir araya gelecek. Parana Kulübü, Jhonny Lucas için pazarlığa 8 milyon Euro'dan başlarken, Fenerbahçe'nin teklifi 4 milyon Euro olmuştu.
Daha sonrasında bu konuyu kendi içinde değerlendirmek için Parana Kulübü yetkililerinden süre isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, bu oyuncu için son teklifi yapacaklar.
Fenerbahçe'nin Jhonny Lucas'ın bonservisinin yüzde 80'ini elinde bulunduran Parana'ya son teklifinin 5 milyon Euro olacağı belirtildi. Alex de Souza da Jhonny’ye kefil olmuştu. Orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Lucas 22 maçta 2 gol attı.
Bu arada Jhonny Lucas'a talip olan Juventus'un da bu transferde aradan çekildiği ve Fenerbahçe'nin transferde yalnız kaldığı öğrenildi.
BABACAR REDDETTİ!
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo’da forma giyen Khouma Babacar için devreye girdi.
Corriere dello Sport'un haberine göre; bu sezon 8 gole katkı yapan (5 gol 3 asist) Senegalli forvet, sarı-lacivertli ekibin teklifini kabul etmedi.
SLİMANİ ISRARI
Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın Teknik Direktörü Claudio Ranieri’nin, Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Slimani’nin transfer edilmesini yönetime bildirdiği öne sürüldü.
İngiliz basınına göre; göre Ranieri, Fulham yöneticilerine, “Slimani benim istediğim tipte bir golcü. Bize çok yararlı olacaktır” dediği yer aldı. Bilindiği üzere; Fulham, Fenerbahçe'nin Şilili sağbeki Isla için de devreye girmişti.
MOSES İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Transferde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe, Chelsea’den Victor Moses için de temaslarını sürdürüyor. 28 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe’nin Maviler’e 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu ve Chelsea’nin cevabını beklediği belirtildi.
Öte yandan Chelsea’li Victor Moses’e Fulham’ın da talip olduğu belirtildi. Bunun üzerine Kanarya, Sion’dan Pajtim Kasami için de araştırmalarını sürdürüyor.
SERDAR AZİZ İÇİN SON TEKLİF
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray'da satış listesine konulan Serdar Aziz konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Sportif Direktör Comolli, milli oyuncu için Galatasaray'a son teklifini yapacak.
28 yaşındaki stoperle anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, Sarı- Kırmızılı kulübün reddettiği '2.4 milyon euro alacaklarını öderiz' teklifinin bir miktar daha üzerine koyarak pazarlık masasına oturacak.
Serdar Aziz'in alacakları için ihtarname çekmesinin ardından, Galatasary’ın da bonservis bedelinde yumuşama göstererek bu transfer teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi.
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