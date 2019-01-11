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İngiliz basınına göre; göre Ranieri, Fulham yöneticilerine, “Slimani benim istediğim tipte bir golcü. Bize çok yararlı olacaktır” dediği yer aldı. Bilindiği üzere; Fulham, Fenerbahçe'nin Şilili sağbeki Isla için de devreye girmişti.