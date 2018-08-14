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"Bu tamamen bir medya spekülasyonuydu. Bu habere gülüyorum! Belki teknik direktör Phillip Cocu olduğu için ve ben kendisiyle PSV'de iki yıl çalıştığım için Türkiye'ye gideceğimi yazdılar. Böyle bir bilgiyi medyaya kim verdi bilmiyorum ama ben vermedim!" sözlerini kullandı.