Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (14 Ağustos 2018)
14.08.2018 - 11:31 | Güncelleme:
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada... Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi. Fenerbahçe ve Benfica'nın istediği Brezilyalı yıldızın bu akşam tur atlayan takıma transfer olacağı öne sürüldü. Slimani'nin kadroya yazılabilmesi için iki futbolcu gözden çıkarıldı. Stoperde en ciddi aday ortaya çıktı.
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OZAN VE SALİH YOLCU
Sarı-Lacivertliler’de tüm camianın gözü bu akşam oynanacak Benfica mücadelesinde. Sportif direktör Damien Comolli ise dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Finansal Fair Play anlaşması gereğince transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabiliyor.
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Fernandao’nun satışından kazanılan para sayesinde Andre Ayew ve Barış Alıcı, UEFA listesine bildirildi. Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu dışarıda kaldı. Son olarak İslam Slimani’yi kadrosuna katan Kanarya’nın Cezayirli yıldızı listeye eklemesi için satış yapması şart. Üstelik bir de stoper transferi bekleniyor. Fenerbahçe’nin gözden çıkarttığı isimlerin Ozan Tufan ve Salih Uçan olduğu kaydedildi.
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Bu ikili, forma rekabetinde Mehmet Topal, Josef, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici’nin gerisinde kaldı. Ozan için İspanyol takımlarının devrede olduğu öğrenildi. Salih için ise İtalya’dan teklif bekleniyor. Comolli, bu ikiliden 5 milyon Euro’luk gelir elde etmenin hayalini kuruyor. (Fanatik)
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TURU GEÇEN RAMIRES'İ ALIR!
Devler Ligi'nde rakip olan Fenerbahçe, ile Benfica, Brezilyalı orta saha Ramires'in transferi için de karşı karşıya gelmişti. Portekiz ekibi, ilk olarak senelik 2 milyon Euro teklifi ettiği Ramires’in kapısını son seferde Sarı-Lacivertliler’in teklifi olan 3 milyon Euro’yla çaldı. Portekiz basınında çıkan haberlerde, bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcunun karar vermek için bu akşamki rövanşı beklediği iddia edildi. Ramires’in, Play-Off biletini elde edecek tarafın teklifini kabul edeceği öne sürüldü. 31 yaşındaki futbolcu, Avrupa futboluna 2009’da Benfica formasıyla giriş yapmış, 2010’da Chelsea’nin, 2016’da ise Çin takımı Jiangsu’nun yolunu tutmuştu. (Fanatik)
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VALBUENA İÇİN YALANLAMA
Mathieu Valbuena'nın Fransa Ligi takımlarından Guingamp'a transfer olacağı şeklindeki haberlere Valbuena'nın menajeri olan Jean-Pierre Bernes açıklık getirdi. Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Jean-Pierre Bernes, "Mathieu Valbuena, Guingamp ile anlaşmadı ve Fenerbahçe'de kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı. L'Equipe de sarı-lacivertlilerin oyuncuyu satılık listesine koyduğunu duyurmuştu. Valbuena da daha önce twitter'dan yaptığı açıklamada haberleri yalanlayarak "Football Menager'da mı yoksa FIFA'da mı?" cevabını vermişti. (Fotomaç)
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KLAVAN'DA SON AŞAMA
Transferde tüm enerjisini stopere veren Fenerbahçe için gündeme gelen son isim Ragnar Klavan olmuştu. Sportif direktör Damien Comolli'nin 32 yaşındaki Estonyalı oyuncu için kulübü Liverpool'la bazı temaslarda bulunduğu belirlenmişti. Comolli'nin, görüşmelerde büyük aşama kaydettiği, hatta son aşamaya geldiği öğrenildi.
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Estonya'nın Pos Timees gazetesi, Newcastle'a gidemeyen Estonyalı oyuncunun idman oyuncusu olarak kalmak istemediği, bu yüzden de takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Haberde, Jürgen Kloop'un ayrılmasına izin verdiği Klavan'ın Skrtel'in yeni partneri olabileceği hatırlatıldı. (Fotomaç)
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TRANSFER ROTASI BU AKŞAM BELİRLENECEK
Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek. Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti. Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.
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İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor. Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor. Vermaelen, Barcelona'da düzenli olarak 11'de yer bulamıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı geçerse iki farklı bölgeye daha takviye gündemde.
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Bu bölgelerden ilki orta alan. Topal, Souza ve Eljif dışında alternatif bulunmayan orta alana bir takviye daha yapılması gündemde... Bunun yanı sıra Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı santrfor Janssen halen F.Bahçe'nin listesinde. Şayet Devler Ligi'nde gruplara kalma şansı olursa, Kanarya geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Janssen'i kadrosuna katmak için girişim yapacak. (Fotomaç)
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WIJNALDUM İDDİALARI REDDETTİ
Jürgen Klopp'un ekibinin Naby Keita ve Fabinho gibi orta saha oyuncularını kadrosuna katması, Wijnaldum'un takımdan ayrılacağı iddialarını beraberinde getirmişti. 27 yaşındaki futbolcuyla adı anılan kulüplerin başında ise, oyuncunun eski antrenörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe geliyordu. Wijnaldum, basın mensuplarının bu konudaki sorularına net bir yanıt verdi.
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"Bu tamamen bir medya spekülasyonuydu. Bu habere gülüyorum! Belki teknik direktör Phillip Cocu olduğu için ve ben kendisiyle PSV'de iki yıl çalıştığım için Türkiye'ye gideceğimi yazdılar. Böyle bir bilgiyi medyaya kim verdi bilmiyorum ama ben vermedim!" sözlerini kullandı.
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İlk 11'deki yerini kaybedeceği endişesiyle Liverpool'dan ayrılmak istediği yönündeki haberleri eleştiren Wijnaldum, "Ben kulüple bu konuda bir görüşme bile yapmadım! İnsanlar dışarıdan bakınca, 'Liverpool oyuncu satın alıyor, demek ki eskiler takımda kalmayacaklar' diye düşünüyorlar. Halbuki Liverpool her zaman iyi oyuncular alıyor. Elindeki oyuncular iyi olsa bile transfere devam ediyor. Bu normal bir şey. Çünkü Liverpool büyük bir kulüp." şeklinde konuştu. (Goal)
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BOYATA İÇİN RET
Celticli yıldız oyuncu Dedryck Boyata'nın menajeri Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Belçikalı stoper Boyata'nın menajeri Jacques Lichtenstein, yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin aralarında bulunduğu 3 kulüpten oldukça yüksek teklifler geldiğini açıkladı.
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Lichtenstein yaptığı açıklamasında, 'Daha önce Fulham, Olympiakos ve Fenerbahçe'nin yaklaşımları oldu. 7-8 milyon pound civarında teklifler geldi fakat Celtic finansal konuda herhangi bir sıkıntısı olmadığı için teklifleri kabul etmedi. Fakat burada ilginç bir durum var çünkü bu teklifleri reddedecek kadar güçlü olan Celtic, Boyata'ya güçlü bir teklif yapacak parası olmadığını söylüyor.
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Ufak bir sakatlığı olan Boyata, kendini riske etmek istemediği için 4 ay daha bekleyecek ve istediği bir kulübe bedava olarak transfer olacak.' dedi. Menajerin açıklamalarına göre teklifi kabul görmeyen Fenerbahçe isterse 27 yaşındaki Boyata'yı Ocak ayında bonservissiz olarak transfer edebilecek. (Skorer)
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