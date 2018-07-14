CARROLL'A RET
Sarı-Lacivertliler, forvet transferi için Cocu’nun istediği isimler üzerinde dururken bir yandan da menacerlerden sportif direktör Comolli’ye adeta oyuncu önerileri yağıyor. Bunlardan bir tanesi de West Ham’dan Andy Carroll oldu.
İngiliz temsilcisiyle 1 yıl mukavelesi kalan 29 yaşındaki forvet takımın yeni hocası Pellegri’nin planlaması içinde yer almıyor. Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği istikrarı yakalamayan Carroll’un bonservissiz bir şekilde transfer edilebileceği öğrenilirken bu öneriye Comolli’den ret yanıtı geldi. Geçen sezon ocak ayında sakatlanan ve 13 maç kaçıran Carroll’ın sakatlık riski nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı gelen haberler arasında. (Fanatik)
AYEW BİTİYOR
Bir süredir Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Andre Ayew için Fenerbahçe ile savaş kapıda... Gana basınına göre Sarı-Lacivertliler transfer için devrede. Hatta Gana basını, Fenerbahçe'nin Swansea City ile görüşerek 1 yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladığını, Ayew ile pazarlıkların da olumlu şekilde sürdüğünü iddia etti. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Ganalı yıldızla birçok Avrupa kulübü de yakından ilgileniyor. (Takvim)
COCU RADU'YU İSTEDİ
İsmail Köybaşı'nın gözden çıkarıldığı Fenerbahçe'de, sol bekte Hasan Ali'nin yanına takviye arayışları var. Gündemdeki isim ise Phillip Cocu'nun "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" diye rapor ettiği Lazio'nun kaptanı Stefan Radu...
Lazio, Rumen futbolcunun 2020'de biten sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euro'luk teklifi, Serie A ekibinde vergiler dahil yılda 1.4 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kafasını karıştırmış durumda. İtalyan basınında, Rumen stoperin adeta "kapanın elinde kalacağına" yer verilirken, "Simone İnzaghi'nin vetosu nedeniyle Lazio oyuncusunun satışına yanaşmasa da Fenerbahçe tüm şartları zorluyor" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertlilerin, 10 yıldır Lazio forması giyen Stefan Radu'yu renklerine katmakta kararlı görünürken, operasyonu bizzat sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Lazio'da geçen sezon 41 maça çıkan Radu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı. Fenerbahçe'nin aklını çeldiği Radu, yoluna nerede devam edeceğine kendisi karar verecek. Kanarya'nın ısrarı, oyuncusunu takımda tutmak isteyen Lazio'yu zor durumda bırakıyor. (Fotomaç)
COMOLLI TOTTENHAM SEFERİNDE
8 numara transferi için büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe'de Moussa Sissoko sesleri yükseliyor... İngiltere'de bulunan sportif direktör Damien Comolli dün eski kulübü Tottenham Hotspur'u ziyaret etti. Comolli bu ziyarette transferde de önemli bir adım attı ve Moussa Sissoko ile görüşmek için izin aldı.
Comolli ardından da Fransız yıldız ve menajeriyle bir araya geldi. Buluşmada parasal konular veya sözleşme konuşulmadı. Comolli, Fenerbahçe'nin projelerini ve hedeflerini Sissoko'ya anlattı. Taraflar kısa süre içinde bir kez daha bir araya gelecek ve bu görüşmede transfer masaya yatırılacak. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Tottenham kulübü Moussa Sissoko'yu kiralamaya sıcak bakıyor.
Comolli'nin transfer listesindeki bir başka Tottenham'lı olan Kevin N'Koudou için de temaslarda bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusunun transferinde önemli yol aldığı belirtiliyor. (Takvim)
FORVETE SÜRPRİZ ÖNERİ
Fenerbahçe'nin kamp yaptığı İsviçre'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Sırp asıllı İsviçreli menajerin, daha önce Beşiktaş'a önerdiği Munas Dabbur'u Fenerbahçe'ye de teklif ettiği ortaya çıktı.
Malenovic'in, Salzburg'ta oynayan Filistin asıllı İsrailli golcü ile birlikte Dinamo Zagrep'te top koşturan İsviçre pasaportlu Hırvat Mario Gavranovic hakkında da Comolli'ye bilgi aktarımı yaptığı belirlendi. 7 kez İsrail Milli Takımı forması giyen Munas Dabbur, Red Bull Salzburg'ta 80 maçta 35 gol attı, 15 de asist katkısı sundu. Maccabi Tel Aviv ve Grasshoppers formaları da giyen 26 yaşındaki Dabbur, toplamda (263 maç) 114 gol-52 asistlik bir gol grafiğine sahip. (Fotomaç)
MEYER'DE SONA DOĞRU
Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer, sarı-lacivertlilerin ilgi alanındaki isimlerden biri. Arsenal ve Liverpool'un da talip olduğu 22 yaşındaki Alman orta saha, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 4.5 milyon euro'nun yanı sıra yüksek bir imza parası ve bonus ücretler de talep ediyor. Talepleri, İngilizleri oyuncudan epeyce uzaklaştırdı.
Meyer'in F.Bahçe ile pazarlıkları ise sürdürdüğü kaydediliyor. Anlaşmazlığın imza parasında yaşandığı belirtiliyor. Alman basını, menajeri Rogert Wittmann'ın şu an sadece Fenerbahçe ile görüştüğünü, tarafların el sıkışmaya yakın olduğunu aktardı. (Fotomaç)
MINA'DAN AÇIK KAPI
Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Mina, geleceği hakkında konuştu. Barça'da zor günler geçirdiğini belirten yıldız transfer için açık kapı bıraktı. Kolombiyalı stoper, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Barcelona'da mı yoksa başka bir yer mi... Nerede olursa olsun en iyisini vereceğim" dedi. (Fotomaç)
WIJNALDUM İÇİN TEK SEÇENEK KALDI
Comolli'nin geçtiğimiz hafta menajeriyle bir araya geldiği Wijnaldum ile ilgilenen Newcastle United transferden vazgeçti. Cocu'nun PSV'den öğrencisi olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için tek seçenek Fenerbahçe kaldı.
Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı iyi bir paraya satarak hem yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen hem de UEFA Finansal Fair Play'e takılmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Liverpool'un Hollandalı orta sahası Georginio Wijnaldum'u kiralamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sportif direktör Damien Comolli'nin menajeriyle bir araya geldiği Wijnaldum ile ilgilenen İngiliz ekibi Newcastle United'ın bu transferden vazgeçtiği bildirildi.
Hollanda ve İngiltere basınına yansıyan haberlere göre; Newcastle United, Liverpool'da Keita ve Fabinho transferleri sonrası forma giyme şansı iyice azalan 27 yaşındaki futbolcunun transferinden çekildi. Wijnaldum'u almak isteyen tek kulübün ise Fenerbahçe olduğu bildirildi. Gazeteler, Comolli'nin kiralık teklifine ilk başta sıcak bakmayan Liverpool yönetiminin, bu kez mecburen kabul edeceğini yazdı. Wijnaldum'un da eski hocası Cocu'dan ötürü Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi.
Hollandalı orta sahanın geçtiğimiz hafta, "27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim" ifadelerine yer verilen haberlerde, Wijnaldum'un yeni sayfayı Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de açacağı da vurgulandı. 2015 yılında 20 milyon euroya PSV'den Newcastle'ın yolunu tutan Hollandalı, 2016'da da 27.5 milyon euroya Liverpool'a transfer olmuştu. Kırmızılılar'da istenilen performansı gösteremeyen Wijnaldum, 50 maçta 2 gol 4 asist yaptı. (Güneş)
AYEW VE BOLASIE'DE MUTLU SON YAKIN
Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Özellikle de Hollandalı hocanın istediği Andre Ayew ve Bolasie transferlerinde önemli mesafe kat edildi.
İki oyuncuyu birden takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menacerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi. Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.
Ardından rota Everton’a dönecek. Mavi-Beyazlılar’ın yeni hocası Marco Silva’nın, 29 yaşındaki oyuncu için, “Kiralanabilir” rapor vermesi Fenerbahçe’nin iştahını biraz daha kabarttı. Kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeyi kabul eden başarılı oyuncunun imzası artık an meselesi. (Fanatik)
JANSSEN DÖNÜYOR
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi en büyük sıkıntı forvet mevkiinde. Teknik direktör Phillip Cocu kadrosunda en az 3 forvet oyuncusunun olmasını istiyor ve kadro planlamasını buna göre yapıyor. Ancak Hollandalı teknik adamın elinde şu anda oynayabilecek yalnızca genç forvet Ahmethan Köse var.
Geçen sezonki kadroda yer alan Fernandao ile yollar ayrıldı, Soldado el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle takımdan ayrı özel program uyguluyor, 10 gün daha takımdan uzak kalacak ve yüksek performans gerektiren antrenmanları kaçıracak. Bu nedenle takviye çalışmalşarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, Vincent Janssen için bastırıyor.
Janssen’i yeniden kiralamak katmak isteyen yönetim Tottenham ile masada. İngiliz kulübüyle kiralama ücreti konusunda pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler 2 milyon Euro teklif sundu. Janssen de sürekli 11’de forma giyebileceği eski takımına dönmek istiyor ve bu konuda İngiliz kulübüne baskı yapıyor.
Forvet mevkiine acilen transfer yapılmasını isteyen Cocu da Janssen’in hem takımı hem de ligi tanıması nedeniyle transfer edilmesini istiyor. Janssen’in de Hollandalı teknik adamla bir görüşme yaptığı öğrenildi. Cocu, vatandaşı Janssen’i takımda görmek istediğini iletti. Yönetim bu transfere kısa sürede nokta koyarak önümüzdeki günlerde açıklamayı hedefliyor. (Fanatik)
DOST'A MİLAN TALİP
Kanarya, transferde kime eline atsa karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. Bas Dost'ta da aynısı yaşanıyor. Sporting Lizbon'la gemileri yakan Hollandalı golcü için şimdi de Milan devreyde. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin Bas Dost'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Sporting'in, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservisine 6-7 milyon euro istediği basına yansımıştı. Kanarya'ya, Barça'lı Rafinha Alcantara'da da Benfica rakip oldu. (Fotomaç)
FORVETE SON ADAY: KEVİN GAMEİRO
Fenerbahçe'nin elinde golcü olarak sadece Roberto Soldado var. Onun da İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında parmağı kırıldı ve İsviçre kampına götürülmedi. Phillip Cocu'nun elinde idmanlarda ve hazırlık maçlarında oynatacak forveti kalmadı. Kanarya, durumun bu kadar aciliyet kazandığı bir ortamda dört koldan golcü arıyor.
Operasyonları sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Bas Dost, Origi, Enes Ünal'ın yanı sıra Atletico Madrid'in Fransız santrforu da bir süredir F.Bahçe'ye yazılıyordu. İtalyan basını, işin ciddiyete bindiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin, A.Madrid'in satış listesine koyduğu 31 yaşındaki Gameiro'yu olan ilgisini artırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'ninbu transferde bir de güçlü rakibi var. Valencia'nın Gameiro için istekli olduğu vurgulanıyor. Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'in 2016'da Sevilla'ya tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği oyuncu için düşündüğü formül ise kiralama... Ancak bu pek de kolay görünmüyor. Damien Comolli, Gameiro için Madrid'e sefer düzenleyecek.
Strasbourg'un altyapısından yetişen Kevin Gameiro, Lorient'te kendini gösterdikten sonra PSG'ye transfer oldu, ardından da Sevilla'nın yolunu tuttu. Hızı ve sert şutlarıyla tanınan, 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Gameiro, Atletico Madrid'de iki sezonda 82 maça çıktı; 27 gol atarken, 11 asist gerçekleştirdi. (Fotomaç)
SLİMANİ DERBİSİ!
Fenerbahçe, Beşiktaş ve West Ham'ın Leicester'ın Cezayirli golcüsü İslam Slimani için yarıştığı ileri sürüldü. İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın da benzer bir teklifi Leicester'a ilettiği ancak İngiliz ekibinin öncelikli düşüncesinin bonservisiyle satış olduğu için bu teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi. Leicester, Slimani'yi 2016'ta 30.5 milyon euro'ya Sporting'ten transfer etmişti.
Leicester'da bekleneni veremeyen Slimani'nin, ailesinin İngiltere'de mutlu olması nedeniyle Premeir Lig'de kalmak istediği vurgulandı. Geçen sezonun devre arasında Newcastle'a kiralanan 30 yaşındaki ünlü forvet, Cezayir Milli Cakımı'nda 58 maçta 26 gol attı. (Fotomaç)
ENES ÜNAL YOKLAMASI
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirmek için siyah-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu Enes Ünal'a Fenerbahçe de talip oldu. Sportif direktör Damien Comolli, milli golcünün menajeri Batur Altıparmak ile bir görüşme yaptı. Comolli'nin Altıparmak'a, "Cocu, Enes'i Hollanda'dan tanıyor ve çok istiyor. Enes eğer Türkiye'ye dönmek isterse Villarreal'le bir görüşme yapmayı planlıyorum" dediği belirtildi. Tarafların bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenildi.
Bursaspor'un 2015'te 4.4 milyon euro'ya Manchester City'ye sattığı Enes, Premier Lig ekibi tarafından Genk, NAC Breda ve Twente'ye kiralandıktan sonra 14 milyon euro'ya Villarreal'e satılmıştı. İspanyol ekibi de 21 yaşındaki forveti geçen sezon Levante'ye kiralamıştı. (Fotomaç)
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