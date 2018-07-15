PACO ALCACER - BARCELONA
Barcelona'ın 2 sezon önce 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Paco Alcacer, geçen Katalan ekibinde 23 maça çıkıp 7 gol atmıştı.
Fenerbahçe kiralamak istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Barcelona'nın kararını bekliyor.
YERRY MINA - BARCELONA
Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda harika bir çıkış yakalayan Yerry Mina, her ne kadar Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasa da Fenerbahçe, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ediyor.
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 23 yaşındaki stoperin, peşinde Avrupa'dan birçok kulüp de var.
MOUSSA SISSOKO - TOTTENHAM
Tottenham'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı fakat bir türlü istenilen verimi alamadığı Moussa Sissoko da Fenerbahçe'nin takip ettiği isimlerin arasında.
Merkez orta saha pozisyonda görev alan 28 yaşındaki Fransız yıldız, geçen sezon toplam 47 maçta 2 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.
KEVIN N'KOUDOU - TOTTENHAM
Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri transfer ederek gençlere yatırım yapan Fenerbahçe, yurt dışındaki yetenekleri de yakından izliyor. Tottenham'ın 2016-2017 sezonunda 11 milyon Euro ödeyrek kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou da bu isimlerden biri.
Geçen sezonun ikinci yarısını Burnley'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da görev alabiliyor.
VINCENT JANSSEN - TOTTENHAM
Fenerbahçe, sezon sonunda Tottenham'a geri dönen Vincent Janssen'i yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.
Sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da Sarı-Lacivertli taraftarların kalbini kazanan Hollandalı forvet de Fenerbahçe'ye dönmek istiyor.
Fenerbahçe heyeti, özellikle Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Moussa Sissoko, Kevin N'Koudou ve Vincent Janssen ile ilgili vereceği kararı sabırla bekliyor.
Arjantinli teknik adamın, bu isimleri takımında düşünmemesi durumunda Fenerbahçe yönetimi, girişimlerini resmiyete dökecek.
bağlanan Fenerbahçe, ekonomik darboğaz nedeniyle önceliği bonservisi elinden olmayan ve kiralık isimlere verdi.
Adeta kiralık avına yatan Sarı-Lacivertliler'in gözü Barcelona ve Tottenham'da yaşanacak gelişmelerde...
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