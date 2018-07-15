7 | 14

KEVIN N'KOUDOU - TOTTENHAM

Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri transfer ederek gençlere yatırım yapan Fenerbahçe, yurt dışındaki yetenekleri de yakından izliyor. Tottenham'ın 2016-2017 sezonunda 11 milyon Euro ödeyrek kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou da bu isimlerden biri.