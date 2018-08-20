Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (20 Ağustos)
20.08.2018 - 09:38 | Güncelleme:
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli futbolcuya Beşiktaş'ın talip olduğu ve iki takımın görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Ayrıca Fenerbahçe'de Giuliano'nun ardından iki oy oyuncunun daha takımdan ayrılmak üzere olduğu bildirildi. Detaylar haberimizde...
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OZAN TUFAN İDDİASI
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılar'ın, sarı-lacivertli takımda şans bulamayan Ozan Tufan'a talip olduğu ileri sürüldü.
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İddiaya göre iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri başlarken, Beşiktaş’ın Ozan Tufan ’a karşılık para artı futbolcu takası teklif ettiği belirtildi.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ozan Tufan ’ın takımda kalacağını söylemesine rağmen milli futbolcu henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma şansı bulamadı.
(Hürriyet)
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FENERBAHÇE'DE 2 İSİM DAHA YOLCU
Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Brezilyalı yıldızın ardından takımdan ayrılması beklenen iki isim Valbuena ve Dirar...
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Aykut Kocaman döneminden beri ilk 11'de de başlasa yedek de kalsa tartışılan Valbuena'nın yanı sıra tribünlerle yıldızı barışmayan Dirar için Comolli'nin görüşmeler yaptığı belirtildi.
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Bu iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu ifade edildi. Yönetim cephesinde bu gelişmeler yaşanıyor.
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Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılmaya soğuk baktığı ve İstanbul'da mutlu olduğunu söylediği vurgulandı.
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Ancak teknik direktör Cocu'nun da artık ilk 11'de düşünmediği Fransız futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
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Nabil Dirar'ın ise Valbuena kadar sorun çıkarmayacak bir tavır sergilediği ifade edildi.
(Sabah)
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YANNİCK BOLASİE SEFERİ
Kanarya'da sportif direktör Damien Comolli transfer için bir kez daha kolları sıvadı. Giuliano için Al Nassr ile anlaşan Fenerbahçe, buradan gelecek parayı yeni 10 numara için harcamayı planlıyor.
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Sarı-lacivertliler bir süredir gündemlerinde olan kanat Yannick Bolasie için de son bir atak daha yapacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki yıldız isim için Everton'ın kapısını son kez çalacak.
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Sarı-lacivertliler, yetenekli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Transferin kaynağı olarak da Valbuena veya Nabil Dirar'dan birinin satışı düşünülüyor. (Fotomaç)
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KAGAWA KAPIŞMASI
Emre Akbaba için Galatasaray ile karşı karşıya gelen F.Bahçe, bu kez de Beşiktaş'ın listesindeki Kagawa'ya kanca attı.
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F.Bahçe transferde ezeli rakipleriyle sürekli karşı karşıya geliyor. Emre Akbaba transferinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe bu kez de Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa için Beşiktaş ile müthiş bir yarış içersinde.
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Giuliano ile yollarını ayıran Kanarya, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş gibi yıldız oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi. Dortmund ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Kagawa, Almanya'dan ayrılmak istiyor. (Fotomaç)
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