FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A ÇALIM
Fenerbahçe, Beşiktaş'a çalım attı... Avrupa'da oynayan gurbetçi oyunculara yönelen 2 kulübün listesinde yer alan futbolcuların yeni adresi Beşiktaş değil Fenerbahçe oldu. Oysa Beşiktaş hem Ferdi Kadıoğlu hem de Orkun Kökçü için dev adımlar atmış ve bu oyuncuları imza aşamasına kadar getirmeyi başarmıştı. Beşiktaş ilk olarak Hollanda'nın Nijmegen takımında oynayan 18 yaşındaki Ferdi ve kulübü ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha hızlı davranması sonucu gurbetçi futbolcu Sarı-Lacivertli kulübe imza attı. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a attığı ilk gol oldu.
ARAYA COCU'YU SOKTULAR
F.Bahçe Ferdi'yi transfer ettikten sonra Beşiktaş'ın anlaşmaya yakın olduğu Feyenoord'lu Orkun Kökçü ile de söz kesti. Teknik Direktör Cocu'yu 3 gün önce araya sokan yönetim 17 yaşındaki Orkun'u imza aşamasına getirerek Beşiktaş'a ikinci çalımı attı.
(Takvim)
ORMAN JANSSEN İÇİN KOÇ'U ARADI
Beşiktaş'ın Janssen'le ilgilendiği iddiaları üzerine başkan Fikret Orman'ın Ali Koç'u aradığı bildirildi.
Orman'ın böyle bir niyeti olmadığını Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girerek fiyat artırmayacaklarını söylediği belirtildi.
Koç teşekkür edip kendilerinin de Beşiktaş'a aynı incelikle cevap vereceğini söylediği öğrenildi.
(Fotomaç)
STOPERE SÜRPRİZ İSİM
Fenerbahçe Phillip Cocu'nun isteği üzerine Martins İndi için harekete geçti. Stoke City'de oynamak istemeyen 26 yaşındaki oyuncu Fernerbahçe'ye yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe transferde gaza bastı... Sarı- Lacivertli yönetim Teknik Direktör Cocu'nun isteği üzerine listedeki isimlere yönelmeye başladı.
Fenerbahçe, savunmayı güçlendirmek için İngiltere Premier Ligi'nden düşen Stoke City'nin Hollandalı futbolcusu Martins İndi'yi kiralamak için ilk teklifi yaptı.
STOKE'TAN AYRILMAK İSTİYOR
Sarı- lacivertli yönetimin 1 yıllık kiralama teklifi sunduğu ortaya çıkarken 26 yaşındaki futbolcunun küme düşen Stoke City'de oynamak istemediği ve bunun için F.Bahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.
Teknik Direktör Cocu'nun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
3 yıldır Stoke forması giyen Martins İndi geçen sezon 19 maçta oynadı.
Yönetimin Hollandalı için için Stoke City ile yeni bir görüşme yapması ve satın alma opsiyonuyla İngiliz kulübüne 2. teklifi sunması bekleniyor.
Bu transferin bitme olasılığının yüksek olduğu iddia edildi.
(Takvim)
HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU DA LİSTEDE
Mali konulardaki sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, forvet arayışını sürdürüyor. Al Wahda'ya satılan Fernandao'dan doğan boşluğu doldurmak için yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamayan yönetim, Vincent Janssen'i tekrar kiralamayı gündemine almıştı. Sarı-lacivertli ekibin bu bölge için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu ile de ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye gelmesini istemeyen babasının ikna edilmesi halinde kadroya katılacağı iddia edildi.
21 GOL, 9 ASİST
Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'nin eski hocası Advocaat'ın öğrencisi. U19 Milli Takımı'nda da oynayan Dervişoğlu, geçen yıl Sparta II ile ligde 21 gol, 9 asistlik harika bir performansa imza attı. Genç santrforun bonservis bedeli 1.5 milyon euro.
MUHAMMED KİPRİT DE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin Almanya'da Hertha Berlin forması giyen Muhammed Kiprit'i de forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 19 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Ana mevkisi santrfor olan Kiprit, kanatlarda da görev yapabiliyor.
(Fotomaç)
AYEW RAPORU CARVALHAL'DAN
Beşiktaş'ın Andre Ayew yarışından bir anda çekilmesinin ardından Carlos Carvalhal çıktı… Portekizli teknik adamın, Swansea'den eski oyuncusu için "Beşiktaş'ın hedeflerini kaldıracak kapasitede bir oyuncu değil. Küme düşmemizin en önemli nedenlerinden birisi kendisine olan güvenimi boşa çıkarmasıdır" mesajı gönderince, siyah- beyazlıların geri adım attığı kaydedildi.
(Fotomaç)
ZOUMA'DAN SONRA SIRA BAKAYOKO'DA
Chelsea ile Zouma için daha önce yapılan görüşmede, Tieomue Bakayoko ismi gündeme gelmişti. İngilizler’in önerdiği Fransız orta saha oyuncusu için Fenerbahçe olumlu geri dönüş yaptı.
Ancak taraflar, 5 milyon Euro’luk maaşın bölüşülmesi konusunda orta noktayı bulamadı.
Comolli, Zouma’nın transferini bitirmek için Chelesea’li yetkililerle yapacağı görüşmede Bakayoko’yu yeniden gündeme getirecek.
Bu oyuncu için şimdilik başka talip yok. Premier Lig’de transfer 10 Ağustos’ta bitecek. Comolli, pazarlıklarda elini güçlendirmek için gerekirse bu tarihi bekleyecek.
(Fanatik)
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