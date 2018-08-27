Lige 3 maçta 3 puanla başlayan ve şampiyonluk yarışında şimdiden rakiplerinin gerisine düşen Fenerbahçe'de bu hafta transfer açısından oldukça hareketli geçecek! 3 isim yolcu, 3 isim ise yolda... İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmeleri...
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Lige 3 maçta 3 puanla başlayan ve şampiyonluk yarışında şimdiden rakiplerinin gerisine düşen Fenerbahçe'de bu hafta transfer açısından oldukça hareketli geçecek.
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Sportif Direktör Damien Comolli iki orta saha, bir sol bek ve bir kaleciyi daha bitirecek. Lige büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan sarı-lacivertli takımın cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına bambaşka bir kimlikle çıkmasını isteyen Comolli ve Cocu'nun gözü ve aklı bir taraftan da transferde.
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ÖNCE MARCO FABIAN AÇIKLANACAK
Orta saha pozisyonu için Bundesliga takımlarından Frankfurt'un Meksikalı oyuncusu Marco Fabian ile anlaşmaya varan Fenerbahçe ilk olarak bu transferi açıklayacak.
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ORTA SAHAYA TAKVİYELER OLACAK
Fabian'ın yanı sıra bir orta saha daha almak isteyen Fenerbahçe'nin diğer adayları ise şu isimler:
Sadece bununla da sınırlı değil. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol beke de oyuncu bakılıyor. Gündemdeki isim Real Madrid'in elden çıkartmaya çalıştığı Portekizli oyuncu Fabio Coentrao. (Milliyet)
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3 İSİM YOLCU
Yeni bir oluşuma giden Fenerbahçe bir yandan takviye için uğraşırken diğer bir taraftan da bazı isimlerle yolları ayırmaya çalışıyor.
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Phillip Cocu ile Damien Comolli, hangi futbolcuların gönderilmesi gerektiği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Valbuena listenin ilk sırasına yazılırken, ardından Kameni en sonra da Soldado geldi.
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Söz konusu 3’lü satış listesine konulsa da hepsinin birden takım bulması düşük ihtimal. Herhangi birine teklif gelmesi durumunda yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, söz kestikleri yabancıları Türkiye’ye getirtebilecek. (Şampiy10)
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HER AN BİTEBİLİR
Fenerbahçeli kurmaylar, Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'yı kiralamak için Alman kulübüne teklifte bulundu.
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26 yaşındaki 10 numara için anlaşma sağlanırsa Yunus Mallı birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek. Kaleci transferi için Benfica'dan Bruno Varela'ya teklif yapan Fenerbahçe'nin PSG'nin yedek kalecisi Kevin Trapp için de kiralama teklifte bulunduğu öğrenildi. (Takvim)
Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'ye mağlup olarak ağır yara alan Fenerbahçe'yle ilgili transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir iddia geldi. Daha önce de ismi Fenerbahçe'yle anılan Kevin Trapp için Sarı Lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi!
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Fransa'da yayın yapan Canal Plus'ten Romain Collet-Gaudin'in Twitter hesabından paylaştığı habere göre Sarı Kanarya, Paris Saint Germain'in yedek kalecisini kiralamak istiyor.
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Gaudin, Sarı Lacivertli yöneticilerin transferi bitirmek için Trapp ile temas hâlinde olduğunu yazdı. 28 yaşındaki Alman file bekçisinin PSG ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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BRUNO VARELA'DA SON PAZARLIKLAR
Kanarya’da kaleci alarmı... Volkan Demirel’in kötü performansı, Kameni’nin istenilen seviyede olmaması ve Berke özer’in de tecrübesiz olması nedeniyle kaleci arayışına geçen Sarı-Lacivertliler, aradığı ismi Portekiz’de buldu.
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Benfica’nın portekizli eldiveni Bruno Varela’yı kiralamak isteyen Fenerbahçe, Kırmızı-Beyazlılar ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sportif Direktör Damien Comolli’nin bizzat yürüttüğü görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. tarafların önümüzdeki günlerde son kez pazarlık masasına oturması ve transfere nokta koyması bekleniyor. (Fanatik)
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