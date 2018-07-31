BONY İÇİN SAĞLIK RAPORU İSTENDİ
Swansea'nin yüksek ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak kiralamak istediği Wilfried Bony, çapraz bağlarından ağır bir sakatlık geçirdi. Riske girmek istemeyen Kanarya, Fildişili forvete bu yüzden mesafeli duruyor. Galler ekibi, oyuncunun maaşının bir kısmını karşılama sözü de verse de sarı- lacivertliler transfere soğuk. Ancak son gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Bony için Katar'da tedavi gördüğü hastaneden sağlık raporlarını istedi. Raporlar temiz çıkarsa, Ayew'den sonra Bony'nin yolu da Fenerbahçe ile kesişebilir. (Fotomaç)
REYES, BORDEAUX'YA GİDİYOR
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında bulunan Diego Reyes, rotasını Fransa'ya kırdı. Meksikalı stoperin menajeri Matias Bunge, gelen teklifler arasında Reyes'in ilgisini en çok Bordeaux'nun çektiğini söyledi. Bunge, "Diego Reyes ile ilgilenen takımlar arasında Bordeaux da var. Açıkçası Diego, Bordeaux'ın projesini beğendi" açıklamasını yaptı. West Ham, Watford ve Newcastle da 25 yaşındaki oyuncunun peşinde.
MANGALA SÜRPRİZİ
Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde stoper arayan Fenerbahçe'de çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester City'de gözden çıkarılan Eliaquim Mangala menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Pep Guardiola tarafından ABD kampına götürülmeyen Fransız stoper geçtiğimiz sezon Everton'da kiralık olarak forma giydi.
Ancak Ada basınına göre İngiliz kulübü, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Mangala'yı artık kiralamak istemiyor. UEFA anlaşması nedeniyle sadece kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe'nin M.City ile görüşme yapması bekleniyor. Geçen sezon Everton'da kiralık oynayan Mangala daha önce de Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. (Takvim)
OZAN DEPORTIVO YOLCUSU
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'la geçen sezon sorun yaşayıp kadro dışı kalan Ozan Tufan, Phillip Cocu'ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik direktörün görüşü, iyi bir talip çıkması halinde milli yıldızın elden çıkartılması... Ozan için F.Bahçe'ye şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Deportivo'nun 23 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öğrenildi. La Liga'dan düşen İspanyol temsilcisinin, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı. Deportivo'dan şu ana kadar Fenerbahçe'ye bir başvuru yapılmadı.
Kanarya'yla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, hazırlık maçlarında Phillip Cocu'nun gözünü giremedi. F.Bahçe'de oynadığı üç sezonda da beklentileri karşılayamayan, geçen sezonun büyük bölümünü ise kadro dışı geçiren genç futbolcu hakkında, "Gitse daha iyi olacak" yorumları yapılıyor. (Fotomaç)
GIULIANO İÇİN TEKLİF VAR
Cocu'nun yeni sisteminde kendisine nasıl yer bulacağı tartışma konusu olan Giuliano'ya talip var... Brezilya basınının iddiasına göre Gremio, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro teklif etti. Geçtiğimiz sezon başında Giuliano için Rus kulübü Zenit'e 7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu teklifi hiç beğenmediği ve hiç düşünmeden geri çevirdiği öğrenildi. Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in istediği minimum rakamın 10 milyon Euro olduğu vurguladı.
İki kulüp arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği, Giuliano'nun tavrının da transferde belirleyeceği olacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon ligde 30 maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. (Takvim)
SLIMANI'YE SPORTING TALİP OLDU
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan İslam Slimani için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi. Sporting Lizbon Başkanı Sousa Cintra'nın, Cezayirli yıldızla telefonla konuşup, "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel" çağrısı yaptığı ileri sürüldü. Record gazetesi; Sporting'in, 2016'da 30 milyon euro'ya Leicester City'ye sattığı oyuncuyu kiralamayı planladığını yazdı. Leicester'ın, Barcelona'dan Paco Alcacer'i almak için Slimani'yi satmak istediği bilgisine yer verildi.
JANSSEN İSYAN ETTİ
Tottenham’da takımla çalışmasına izin verilmeyen ancak Fenerbahçe’ye transferi konusunda da sürekli engel çıkartılan Vincent Janssen, isyan etti. Janssen’in İngiliz ekibinin yetkilileriyle yaptığı görüşmede, “Fenerbahçe beni istiyor, ben de oraya gitmek istiyorum. Beni kadroda düşünmemenize rağmen transferimi ağırdan alıyorsunuz. Yeni takımımla antrenmanlara başlamak için bir an önce ayrılmam gerekiyor” dediği kaydedildi. Tottenham, Janssen’i sezon sonunda satın alma şartıyla kiralamak istiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALINIRSA BOLASIE GELİYOR
Sol kanadı Andre Ayew ile takviye eden Fenerbahçe ile ilgili kulislerle flaş bir iddia konuşuluyor... Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeni bir transfer harekatına başlayacağı ve 1 kanat oyuncusu daha alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi için düşündüğü ismin Yannick Bolasie olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler, Everton forması giyen Kongolu yıldızla uzun süre görüşmüş ancak Ayew'de karar kılınmıştı. Everton'ın son olarak Brezilyalı Richarlison'u alması Bolasie'nin forma şansını iyice azalttı. (Fanatik)
SLIMANI SEFERBERLİĞİ
Forvet transferinde artık zamanla yarışan Fenerbahçe'de Islam Slimani heyecanı yaşanıyor... Sarı- Lacivertliler, Cezayirli yıldızın transferde mutlu sona çok yaklaştı. Adeta 24 saat mesai yapan sportif direktör Damien Comolli hem Leicester City hem de Slimani'nin menajeriyle pürüzleri büyük oranda giderdi.
Yönetimin hedefi, Şampiyonlar Ligi için UEFA'da kadro bildirim tarihi olan 2 Ağustos'a kadar imzaları attırmak. Bu durumda Slimani de hayati önem taşıyan Benfica sınavlarında forma giyecek. Bu hedef tutmazsa B planı devreye girecek. 7 Ağustos'taki ilk Benfica maçından 24 saat önce kadroya 2 isim daha bildirme şansı olan Fenerbahçe en kötü ihtimal Slimani'yi bu şekilde listeye dahil edecek.
Ancak bu durumda yıldız futbolcu takımla en fazla 1 idmana çıkabileceği için Portekiz'deki maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Slimani, Kadıköy'deki rövanşta ise takımdaki yerini alabilecek. (Takvim)
KAMENI KALIYOR
Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alacağı belirtilen Kameni'nin sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağı öğrenildi. Kameni için zaten uygun bir teklifin gelmediği, Kamerunlu file bekçisinin de kalmayı istediği ifade edildi. (Takvim)
AYEW'İN OPSİYONU 15 MİLYON EURO
İngiliz gazetesi The Guardian, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew'in opsiyon bedelinin 15 milyon Euro olduğunu açıkladı. Haberde, Ayew'in Swansea tarafından 22.5 milyon Euro'ya satın alındığı hatırlatılarak, 15 milyon Euro opsiyon bedelinin normal olduğu belirtildi.
OZAN VE SALİH YOLCU
Fenerbahçe'de yeni sezon planlarında yer almayan Ozan Tufan ve Salih Uçan, ayrılığın eşiğine geldi. İki futbolcu da teknik direktör Phillip Cocu tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. Sürekli oynamak isteyen iki futbolcu yurt dışından takımlarla temas halinde. Salih'e başta Empoli'nin olmak üzere İtalya'dan teklifler var. Bonservis geliri elde etmeyi düşünen sarı - lacivertli yönetim ayrılığa sıcak bakıyor. (Milliyet)
VAN BEEK'İN TALİBİ ÇOK
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Sven van Beek için sürpriz bir açıklama geldi. Feyenoord forması giyen ve stoper arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sven van Beek hakkında konuşan Hollandalı gazeteci Martijn Krabbendam, başarılı oyuncuya birçok teklifin olduğunu dile getirdi. Katıldığı programda konuşan Martijn Krabbendam, genç orta saha için Türkiye'den de teklif olduğunu söylerken ''Bu bir sır değil, Avrupa'dan Van Beek için birçok teklif var. Sadece Türkiye'den değil İtalya ve Almanya'dan da teklifler var'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Feyenoord'a Sven van Beek için 5 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin az bulunduğu için kabul edilmediği belirtilmiş. Feyenoord ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 29 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. (Sporx)
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