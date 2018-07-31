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GIULIANO İÇİN TEKLİF VAR

Cocu'nun yeni sisteminde kendisine nasıl yer bulacağı tartışma konusu olan Giuliano'ya talip var... Brezilya basınının iddiasına göre Gremio, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro teklif etti. Geçtiğimiz sezon başında Giuliano için Rus kulübü Zenit'e 7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'nin bu teklifi hiç beğenmediği ve hiç düşünmeden geri çevirdiği öğrenildi. Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler'in istediği minimum rakamın 10 milyon Euro olduğu vurguladı.