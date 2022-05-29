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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler forvet hattı için gündemine aldığı Sörloth için İspanyol medyası son gelişmeleri duyurdu. Öte yandan Jorge Jesus'un orta saha için düşündüğü isim de ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri

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  • 01
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Alexander Sörloth, Trabzonspor forması altında harika bir sezon geçirdikten sonra Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig'e transfer olmuş, ancak orada beklentileri karşılayamamış ve Real Sociedad'a kiralanmıştı. 
  • 02
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Fakat burada da beklentileri karşılayamayan Norveçli futbolcunun 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmadı ve Sörloth, Leipzig'e döndü.
  • 03
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Beşiktaş da uzun süredir Norveçli golcü transferiyle ilgili girişimlerini sürdürüyordu. İspanyol medyasından gelen haberlere göre, Siyah-Beyazlı ekibin 6 milyon Euro bonservis ve sonraski satıştan %50 pay teklifi kabul edilmedi.
  • 04
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    FENERBAHÇE EN İYİ TEKLİFİ VERDİ

    Yapılan haberde; Sarı-Lacivertliler'in yaptığı teklifin herkesten daha iyi olduğu belirtildi. Haberde Trabzonspor'un Sörloth için koydurduğu özel maddeden de bahsedildi.

     
  • 05
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Sörloth'un satıldığı dönemde Trabzonspor, mukavelesine, "Türkiye'den bir takım onun için teklif yaparsa, Trabzonspor'a bu durum bildirilecek. Trabzonspor aynı teklifte bulunursa, satın alma opsiyonu eski kulübünde olacak" maddesini koydurmuştu.
  • 06
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Fenerbahçe'nin Leipzig ile temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
  • 07
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    JESUS BEKLENİYOR

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
  • 08
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    67 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin resim duyuruyu yapması için geri sayıma geçildi.
  • 09
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    DZYUBA BOMBASI 

    Zenit'ten ayrılan golcü futbolcu Dyzuba için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • 10
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Lokomotiv Moskova eski başkanı, Herkus "Dzyuba şu anda Türkiye'de üst düzey bir kulüple görüşüyor. Görüşmeler ileri seviyede" ifadelerini kullandı.
  • 11
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Dzyuba'nın adı Fenerbahçe ile de anılırken transferle ilgili sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.
  • 12
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    GUSTAVO BEKLEYİŞİ

    Fenerbahçe'de Jesus'un gelmesinin ardından kadronun da durumu belli olacak.
  • 13
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Luiz Gustavo için Jesus'un kararı beklenirken olumsuz bir rapor halinde Gustavo'ya yol gözükecek.
  • 14
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Tecrübeli oyuncunun adı ülkesinden Botafogo ile anılıyordu.
  • 15
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    JESUS'LA FENERBAHÇE'YE GİDİYOR!

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin başlaması beklenirken Portekiz'den transfer iddiaları art arda geliyor!
  • 16
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    A Bola, Real Betis'te forma giyen William Carvalho'nun İspanyol ekibinden ayrılıp Jesus'la birlikte Fenerbahçe'ye gidebileceğini yazdı.
  • 17
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

    Haberde 1 yıl sözleşmesi kalan Carvalho'dan bonservis elde edebilmek için satışa izin verilebileceği kaydedildi.

     
  • 18
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri: Sörloth ve Carvalhal

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