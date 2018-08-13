Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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ROJO'DA KARAR MOURİNHO'NUN



Arjantinli savunmacının Manchester United’da forma şansı kalmadı. Bu nedenle ayrılmak istiyor. Ancak son kararı Jose Mourinho verecek. Portekizli menacer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı. Yönetimle arası bozuk olan Mourinho’nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.