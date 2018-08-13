Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper transferi için Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio ile dirsek temasında... Yönetim, futbolcu satışı gerçekleştirir gerçekleştirmez, 3 isimden birini kadrosuna katacak!
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Fenerbahçe stoper transferine odaklandı... Ayew ve Slimani transferlerini tamamlayan Sarı- Lacivertliler, futbolcu satışı yaptıktan sonra yıldız bir stoperi kadrosuna katacak.
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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki stoperler Kara Mbodji, Mateo Musacchio ve Martins Indi... Yönetim, bu 3 isimle temaslarını hızlandırdı. 3 isimden birinn önümüzdeki hafta kiralık olarak alınması bekleniyor.
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INDI'NİN SAKATLIĞI ARAŞTIRILACAK
İngiltere Ligi takımlarından Stoke City'de forma giyen Hollandalı stoper Martins Indi 26 yaşında... Cocu'nun öncelikli hedefi o... Ancak, tecrübeli futbolcu dün oynanan Brendford maçında sakatlandı. Onun transferinde sakatlık durumuna göre hareket edilecek.
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YEDEKLER İSE KARA VE MATEO
Listedeki diğer isimler ise Anderlecht'in Senegalli stoperi Kara Mbodj. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Milan'ın 27 yaşındaki Arjantinli stoperi Mateo Musacchio'da bir başka alternatif. (Takvim)
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MANGALA SESLERİ
Fenerbahçe stoper transferine odaklandı... İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi. Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fener, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak istiyor.
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STOPER ADAYLARI 4'E YÜKSELDİ
Kanarya, Stoke City'li Martins Indi, Anderlecht'li Kara Mbodj ve Milan'lı Mateo Musacchio ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu 3 isme Fransız oyuncu Mangala da eklendi.
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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerle stoper transferini sonlandırması bekleniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu da stoper transferini dört gözle bekliyor.
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PORTEKİZ'DEN MERİH İDDİASI
Portekiz'in A Bola Gazetesi'ndeki habere göre Fenerbahçe, Sporting Lizbon'lu eski oyuncusu Merih Demiral ile görüşüyor. (Fotomaç)
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COCU, COMOLLİ İLE GÖRÜŞTÜ
İki stoper transferi isteyen Hollandalı çalıştırıcı, “Elimde stoper yok. Skrtel ve Roman’dan memnunum çünkü başka şansım yok. Kadroda sadece 2 stoper var. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden bu bölgede sorun yaşarsak ligi kaybederiz” diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Comolli’nin ise transfer çalışmaları hakkında Cocu’yu bilgilendirdiği aktarıldı.
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FAVORİ INDI, PLASE ROJO
PREMİER Lig’den Andre Ayew ile İslam Slimani’yi kiralayan Comolli, stoperleri de İngiltere’den getirecek. Manchester United’ın Arjantinli stoper Marcos Rojo’yu kiralamak için teklifini ileten Sarı-Lacivertliler, önceliği bu transfere verdi. Ancak Rojo’nun tapusunu almak isteyen kulüplerin bulunması Comolli’yi Bruno Martins Indi alternatifine yöneltti. Stoke City’nin Hollandalı stoperinin kısa süre içinde F.Bahçeli olması bekleniyor. (Güneş)
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ROJO'DA KARAR MOURİNHO'NUN
Arjantinli savunmacının Manchester United’da forma şansı kalmadı. Bu nedenle ayrılmak istiyor. Ancak son kararı Jose Mourinho verecek. Portekizli menacer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı. Yönetimle arası bozuk olan Mourinho’nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.
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Martins İndi istiyor Stoke bırakmıyor... Kırmızı-Beyazlılar, Premier Lig’den Championship’e düştükten sonra birçok yıldızını kaybetti. Martins İndi’yi de göndermeyi planlıyorlardı ancak takımdaki sakatlıklar sonrası Stoke Yönetimi bu karardan geri adım attı. Hollandalı savunmacı ise hâlâ ayrılmak istiyor. Comolli, Stoke’un inadını kıramazsa İndi’den vazgeçecek.
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Ragnar Klavan için teklif gidiyor... Estonyalı savunmacı, Rojo’ya benzer bir durum yaşıyor. Şu anda Liverpool’da 5. stoper konumunda. Klopp, Klavan’ın ayrılmasına onay verdi.
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Tecrübeli savunmacı, İngiltere’de transferin son gününde Newcastle’a kiralanacaktı ancak olmadı. Bu kez Comolli, 32 yaşındaki stoper için eski takımı Liverpool’a kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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