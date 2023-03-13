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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya gitme ihtimaline karşılık planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismin yerine düşündüğü futbolcu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Fenerbahçe'de yeni sezona dair transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Sarı-lacivertlilerde gündeme son gelen isim ise Milan van Ewijk oldu...

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, sağ beke alternatif olarak düşünülüyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığında resmi hamle yapılması ihtimali yüksek görülüyor...
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Hollanda'dan Telegraaf gazetesi, genç futbolcu için PSV Eindhoven'in de transferde nabız yoklamaya başladığını yazdı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Haberde gelecek sezon için uygun bütçeli oyunculara yönelen PSV'nin yetenekli futbolcu için kulübüne fiyat sorduğu belirtildi.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Portekiz'den Sporting'in de Van Ewijk ile ilgilendiği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    MILAN VAN EWIJK KİMDİR?

    Feyenoord altyapısında yetişen, Excelsior'da profesyonel kariyerine adım atan Milan Van Ewijk, ADO Den Haag, SC Cambuur ve Heerenveen'de forma giydi. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

    Bugüne kadar 152 maça çıkan oyuncu, 9 gol kaydetti; 13 asist gerçekleştirdi. Hollanda U-21 Takımı'nda 4 kez yer aldı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu!

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