Fenerbahçe'ye Güney Koreli orta saha
Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı... Sport Time'a göre; sarı lacivertliler, Güney Koreli orta saha oyuncusu Hwang In-beom'u gündemine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.
Yunan basınında yayın yapan Sport Time'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, Olympiakos forması giyen Güney Koreli orta saha oyuncusu Hwang In-beom'u gündemine aldı.
26 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'den ilgilenen başka takımların da olduğu belirtilen haberde, Olympiakos'un oyuncudan 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği de belirtildi.