Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.

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26 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Türkiye'den ilgilenen başka takımların da olduğu belirtilen haberde, Olympiakos'un oyuncudan 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği de belirtildi.