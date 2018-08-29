Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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ARADAKİ FARK 200 BİN EURO

Yeşil-beyazlı kulübün teklife sıcak baktığı ve rakamın biraz daha artırılmasını talep ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Görüşmede Aziz Behich'in de adının geçtiği ancak Türk asıllı Avustralya pasaportlu sol bekin, Hollanda ekibi PSV'nin teklifini kabul etmesi nedeniyle bu transferin yattığı kaydedildi. Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki 200 bin euro'luk farkın kapanması halinde Harun Tekin, sarı-lacivertli formayı giyecek.