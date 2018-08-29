Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Orta alana mutlaka 8 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih ve Manchester City ile görüşüyor! Transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Sarı-Lacivertliler adeta atağa kalktı. Orta sahanın ortası için Nuri Şahin’i gözüne kestiren Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldızı Visca’ya imza attırma konusunda da kararlı!
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Fenerbahçe 8 numara için bastırıyor... Transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Sarı- Lacivertliler'de çok büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tottenham formasını giyen Moussa Sissoko konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yönetim, şu anda iki genç yıldızla masada.
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MENAJERİ İLE PAZARLIKTALAR
Hedefteki ilk isim, daha önce de görüşülen Renato Sanches... Fenerbahçe yönetimi, Portekizli genç yıldızı kiralamak için Bayern Münih ve oyuncunun menajeri ile görüşüyor.
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PAZARLIK DEVAM EDİYOR
Alman devinin teklife prensipte evet dediği ancak kiralama bedeli konusunda pazarlık yapıldığı öğrenildi. Sanches'e alternatif olarak belirlenen isim ise Manchester City'den Douglas Luiz.
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YİNE ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI
İngiliz kulübü geçen sezon Girona'ya kiraladığı Brezilyalı yıldıza yine çalışma izni çıkaramadı. Cocu, Douglas'a onay verirken, Sanches konusundaki pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor. (Takvim)
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FENERBAHÇE KALECİ ARIYOR!
Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in sezona kötü başlamasının ardından sürpriz bir şekilde kaleci transferi de gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler’in listesi bir hayli kabarık. PSG’nin Alman file bekçisi Kevin Trapp için Nice ile yarış devam ediyor.
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Benfica’nın tamamen gözden çıkarttığı Varela için de görüşmeler sürüyor.
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Türkiye’den ise Başakşehir’de sorun yaşadığı öne sürülen Volkan Babacan ile Bursaspor’un başarılı kalecisi Harun Tekin’in, Fenerbahçe’nin kaleci adayları arasında yer aldığı kaydedildi. (Fanatik)
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ÇİFTE ATAK
Fenerbahçe, Giuilano, Josef ve Fernandao’nun satışından elde edilen yaklaşık 25 milyon Euro’yla birlikte Finansal Fair-Play konusunda iyice rahatladı. Damien Comolli, transfer döneminin bitmesine 3 gün kala, gerekli takviyeleri yapmak için gece gündüz mesaisini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’in transferde iki önceliği var: Nuri Şahin ve Edin Visca...
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Dortmund, Nuri’yi gözden çıkarttı. Bir anlamda kadro dışı kalan yıldız orta saha oyuncusundan yeni kulüp bulması istendi. 29 yaşındaki yıldız da seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Phillip Cocu’nun kadroda görmeyi çok istediği Nuri için en ciddi talip Fenerbahçe. Comolli, Türk Milli Takımı’nı seçmesine rağmen kariyerinde hiç Süper Lig’de forma giymeyen gurbetçi oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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Abdullah Avcı’nın, “Takımımızdan 2-3 oyuncunun transfer görüşmeleri var” sözleri, Edin Vica’yı dört gözle bekleyen taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.
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Yıllardır ligin en istikrarlı ve en skorer isimlerinden olan Boşnak yıldız için Fenerbahçe tüm şartları zorlamaya kararlı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Visca’nın, kulüplerin anlaşmasını beklediği öne sürüldü. (Fotomaç)
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HARUN TEKİN'DE İŞLEM TAMAM
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği baş döndürüyor! Artık haberler günlük değil saatlik, hatta dakikalık olarak değişiyor! Son iddia Bursa'dan geldi. Performansı beğenilmeyen Volkan Demirel'in yerine kaleci arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, yeşil-beyazlıların 29 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'de mutlu sona çok yakın olduğu belirtildi. Cocu'nun isteğiyle Harun'a yönelen Kanarya, Bursaspor'a 2 milyon euro önerdi
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ARADAKİ FARK 200 BİN EURO
Yeşil-beyazlı kulübün teklife sıcak baktığı ve rakamın biraz daha artırılmasını talep ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Görüşmede Aziz Behich'in de adının geçtiği ancak Türk asıllı Avustralya pasaportlu sol bekin, Hollanda ekibi PSV'nin teklifini kabul etmesi nedeniyle bu transferin yattığı kaydedildi. Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki 200 bin euro'luk farkın kapanması halinde Harun Tekin, sarı-lacivertli formayı giyecek.
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B PLANI BABACAN
Volkan Demirel ve Carlos Kameni'den memnun olmayan Fenerbahçe, önce yabancı kaleci arayışı başlatmış, Benfica'dan Bruno Varela ile PSG'den Kevin Trapp'ın isimleri zikredilmişti. Ancak rota birden yerliye döndü. Önceliğini Harun Tekin'e veren sarı-lacivertli ekibin, bu transferi gerçekleştirememesi halinde Başakşehir'de Mert'in yedeğine düşen Volkan Babacan için çalışma başlatacağı belirlendi. (Fotomaç)
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