Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada... Sarı-lacivertliler, transferin son gününde 10 numara transferi için yoğun uğraş veriyor. Fransa'dan, İspanya'dan ve Polonya'dan birer aday var. Sol bek için ise İtalya'dan iddialar geliyor
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POLONYA'DAN SZYMANSKI İDDİASI
Transferin son saatlerine girilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Polonya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Legia’nın genç yeteneği Sebastian Szymanski için atağa kalktı.
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19 yaşındaki orta saha oyuncusunu Rus devi CSKA Moskova istemiş ancak 3 milyon Euro’luk teklifi geri çevrilmişti. Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro’luk teklif yaptığı iddia edildi. Orta sahanın ortasında görev yapan sol ayaklı oyuncu Szymanski, geçtiğimiz sezon 38 maçta 10 gol atıp 9 asist yaptı.
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AATIF KONYA YOLUNDA
İlk 3 haftadan umduğunu bulamayan Sivasspor, transferde son gün atağa kalktı. Kırmızı-Beyazlılar’ın gözü eski yıldızında. Teknik direktör Tamer Tuna’nın da takıma kazandırılmasını çok istediği Fenerbahçeli Aatif için başkan Mecnun Otyakmaz’ın Sarı-Lacivertliler’le görüşmelere başladığı öğrenildi.
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Yapılan transferlerle birlikte Kanarya’da şans bulması zorlaşan, Hollandalı hoca Cocu’nun da, ‘Gidebilir’ raporu verdiği Aatif’la kurulan temaslardan olumlu sonuç alınırsa Faslı yıldız bugün yeniden Yiğidolar’a imza atacak.
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ENİS BARDHİ ÖNERİSİ
F.Bahçe, son gün bir bomba daha patlatabilir. Bu transfer sol bek ya da on numara olabilir. Ünlü menajer Kees Vos da Kanarya'ya isim önerdi. Vos, geçen sezon Levante'de süper işler yapan Makedon on numara Enis Bardhi'yi getirebileceğini söyledi. Comolli'nin, oyuncu hakkında bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi. Bu arada Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fluminense'nin on numarası Sornoza'dan vazgeçtiğini yazdı.
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Levante'ye 1.5 milyon euro karşılığında Macar ekibi Ujpeste'ten transfer olan 23 yaşındaki Bardhi, geçen sezon La Liga'da 26 maçta 9 gol atıp 1 asist yapmıştı
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10 NUMARA FRANSA'DAN GELİYOR
Transferde artık son güne girdik ama söylentilerin ardı arkası kesilmiyor! Fenerbahçe'nin, Fransa'nın Lille takımında top koşturan 24 yaşındaki 10 numara Yassine Benzia ile anlaştığı ileri sürüldü.
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Fransız basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli kulüp ile Lille arasında sürdürülen pazarlıklarda sona gelindiği ve transferin bugün resmen açıklanacağı yazıldı. Cezayirli oyuncunun da Türkiye'den gelen teklife olumlu baktığı ve imzaların yakın olduğu bildirildi.
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5 MİLYON EURO
Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.
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KAMENİ CELTA VİGO'YA!
Fenerbahçe'de Harun Tekin’in gelmesinin ardından kadroda beş kaleci olmuştu. Ancak bu sayı düşecek gibi görünüyor. Carlos Kameni’nin Celta Vigo’ya transfer olacağı öne sürüldü. İki kalecisi bulunan ve bu sezon Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen İspanyol ekibinin tecrübeli file bekçisini 1 sezonluğuna kiralayacağı kaydedildi. Kameni’nin 2.4 milyon Euro’luk maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödeneceği iddia edildi.
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SOL BEKE MAXI OLIVERA
Transferde son saatlere girilirken Fenerbahçe sol bek için de hamle şansı arıyor. İtalya basınında, sarı-lacivertlilerin Fiorentina’lı Maxi Olivera ile ilgilendiği ifade edildi. Haberde Fenerbahçeli yetkililerin dün itibariyle Fiorentina ile görüştüğü kaydedildi.
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Sarı-lacivertlilerin Uruguaylı sol beki ikna ettiği kaydedildi. Transferde az bir süre kalmasına karşın Fenerbahçe’nin kiralama yoluna gitmek istediği bildirildi. Hem oyuncunun hem de Fenerbahçe’nin bu transferde çok istekli olduğu vurgulandı. Fenerbahçe’nin son ana kadar bekleyeceği belirtildi, kiralık olarak Olivera’nın da gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.
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