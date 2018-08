5 | 12

ENİS BARDHİ ÖNERİSİ

F.Bahçe, son gün bir bomba daha patlatabilir. Bu transfer sol bek ya da on numara olabilir. Ünlü menajer Kees Vos da Kanarya'ya isim önerdi. Vos, geçen sezon Levante'de süper işler yapan Makedon on numara Enis Bardhi'yi getirebileceğini söyledi. Comolli'nin, oyuncu hakkında bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi. Bu arada Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fluminense'nin on numarası Sornoza'dan vazgeçtiğini yazdı.