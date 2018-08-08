Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (8 Ağustos 2018)
08.08.2018 - 12:10 | Güncelleme:
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor! Öncelikle Ozan Tufan ve Salih Uçan ile yollarını ayıracak olan Fransız Sportif Direktör Comolli, forvete Bacca ve Janssen, stopere ise Marlon transferlerini bitirmek için harekete geçecek! İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri...
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Transferde şu ana kadar Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de’de birkaç oyuncunun daha kadroya katılması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim transfere en kısa süre içinde son noktayı koymayı hedefliyor.
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Mali sıkıntılar nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak zorunda kalan ve hareket alanı sınırlı olan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli’nin en büyük sıkıntısı ise elden oyuncu çıkarmadan yeni transfer yapamaması. Comolli, öncelikle takımdan bazı oyuncularla yolları ayıracak. Sonra ise transfer harekatına başlayacak.
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PAZARLIKLAR KIYASIYA SÜRÜYOR
Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için özellikle Avrupa’dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih Uçan’ı ise bir talip çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli daha sonra da transfer için harekete geçecek. Öncelik forvet transferi. Bacca ve Janssen ile pazarlıklar sürüyor.
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Bacca için Milan ile anlaşıldığı, Kolombiyalı golcünün İspanya’da beklediği teklif gelmezse Fenerbahçe’ye gelebileceği iddia ediliyor. Janssen konusunda ise Tottenham ile kiralama konusunda pazarlıklar devam ediyor.
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STOPERDE İLK HEDEF BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de stoper transferinde ise son karar Marlon oldu. Barcelona ile yakın ilişkileri bulunan Ali Koç’un, bizzat devreye girerek İspanyol devinin yöneticileriyle Marlon’un kiralanması için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
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Barça, geçtiğimiz sezon Nice’de kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki stoper için West Ham’dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon’un Marlon için kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi. (Akşam)
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OZAN TUFAN'IN YENİ ADRESİ...
West Bromwich, Ozan Tufan'ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom'un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor. Premier Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan West Brom, Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı.
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İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 2.5 milyon sterlin ödemeye hazır olduklarını iletti. FFP kriterleri nedeniyle boğuşan Fenerbahçe, bir türlü bekleneni veremen Ozan'ı elden çıkarmaya bakıyor. İngiliz basınında, Ozan'ın genç yaşında Fenerbahçe'ye rekor bedelle gidip beklentileri karşılayamadığı aktarıldı.
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Ancak Ozan'ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, West Brom'a yükselme katabileceği görüşü hakim.
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Fenerbahçe'nin hocası Cocu da Ozan'ı tutmaya sıcak bakmıyor. Ozan her ne kadar sezona iyi hazırlansa da antrenmanlarda bu istikrarı yine devam ettiremedi. (Akşam)
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SONA DOĞRU!
Fenerbahçe'nin listesindeki Yannick Bolasie, kulübü Everton ile yol ayrımında... İngiliz basınının iddiasına göre Bolasie, teknik direktör Marco Silva'nın 25 kişilik maç listesine girmekte zorluk yaşıyor ve ayrılması konusunda kulüp tarafından baskı görüyor.
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Everton'ın, kadroda düşünmediği Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusunu Premier Lig'de transfer bitiş tarihi olan 9 Ağustos'a kadar satmak istediği iddia edildi. FFP engeli ile karşı karşıya olan Kanarya'nın, mevcut şartlarda Bolasie'yi satın alması imkansız. Oyuncu için kiralama teklifi yapıldı ancak Everton buna soğuk bakıyor.
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Bolasie için eski kulübü Crystal Palace da devrede. Üstelik Crystal Palace, iki sezon önce 29 milyon euro'ya sattığı yıldızı satın almaya hazır. Ancak taraflar bonserviste anlaşamadığı için transfer tıkandı. Bolasie'nin durumu yarına kadar netleşecek.
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ALİ KOÇ DEVREDE
Barcelona'nın genç savunmacısı için, İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç bizzat devreye girmeye hazırlanıyor. Başkan Koç'un, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşerek Marlon'un 1 yıllığına kiralanmasını isteyeceği öğrenildi.
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Barça, 22 yaşındaki stoper için West Ham'dan gelen satın alma teklifini geri çevirmişti. Lyon'un kiralama teklifi ise, oyuncunun burada yeteri kadar forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi. Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında başlayan Marlon, 2016 yılında kiralık olarak Barcelona'ya geldi.
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1 sezon Marlon'u kiralık olarak oynatan Barcelona, 2017'de ise oyuncunun bonservisini aldı. 2016 – 2017 sezonunda Barcelona formasıyla toplam 29 maça çıkan Marlon, bu maçların 26'sına Barcelona B takımıyla çıktı.
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Geçen sezonu Fransa'nın Nice ekibinde kiralık geçiren Marlon, burada ise 27 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Barcelona Marlon'un bonservisine 5 milyon Euro öderken şu anki piyasa değeri ise 10 milyon Euro. Sambacı'nın gelmesi halinde, savunma transferi tamamlanmış olacak. (Fotomaç)
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COCU ONU İSTİYOR
Süper Lig'de sezonu cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda çıkacağı Bursaspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Stoper mevkisi için son dönemde ismi öne çıkan Bruno Martins İndi için yönetim ısrarlı davranıyor.
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Teknik direktör Phillip Cocu'nun vatandaşı olan savunma oyuncusu, Stoke City'de kariyerine devam ediyor. Ancak Premier Lig'den düşen Stoke City'de maliyetli isimlere yol veriliyor. Shaqiri'yi Liverpool'a satan Ada ekibi, Kevin Wimmer'i da Hannover'e kiralık olarak yolladı. Ashley Williams'ı transfer eden Stoke City, İndi'yi de satmayı düşünüyor.
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Sezonun yeni başladığı Championship'te pazar günü Leeds United karşısında Stoke City formasıyla sahaya çıkan Hollandalı futbolcuyu kulübü bonservisiyle vermek yerine kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.
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Teknik direktör Cocu'nun da vatandaşıyla görüşerek Hollanda Milli Takımı'nda oynaması için Fenerbahçe'nin önemli bir avantaj sağlayacağını anlatığı öğrenildi. Stoke City ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek başarılı stoper, daha önce Feyenoord ve Porto gibi takımlarda da oynamıştı.
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