3 | 21

PAZARLIKLAR KIYASIYA SÜRÜYOR



Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için özellikle Avrupa’dan teklifler bekleyen Sarı-Lacivertliler, Salih Uçan’ı ise bir talip çıkması halinde elden çıkaracak. Comolli daha sonra da transfer için harekete geçecek. Öncelik forvet transferi. Bacca ve Janssen ile pazarlıklar sürüyor.