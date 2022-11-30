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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor. Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlıkları sonrası stoper hattına bir takviye daha yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Almanya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

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  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Süper Lig'de ilk 14 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Teknik direktör Jorge Jesus, takımını lige yeniden konsantre etmeye çalışırken, yönetim ise ocak ayı için transfer çalışmalarına hız verdi. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Bu sezon birçok maça 3'lü savunma dizilişiyle çıkan sarı-lacivertlilerde Luan Peres ve Gustavo Henrique'nin sakatlanması, stoper hattında sıkıntı yaratmıştı.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Attila Szalai hiç dinlenmeden tüm maçlarda oynamak zorunda kalırken, son karşılaşmalarda yorgunluğa da bağlı olarak yaptığı hatalarla dikkat çekmişti. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Jorge Jesus da bu durumu birçok kez dile getirmiş ve stoper hattına bir takviye daha yapmaları gerektiğini belirtmişti.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçerken, gündeme sürpriz bir isim geldi. 
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Timo Hübers'i gündemine aldı.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hübers ile Fenerbahçe'nin dışında birkaç kulübün daha ilgilendiği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    "BÜYÜK İHTİMALLE KALACAK"

    Köln Sportif Direktörü Christian Keller ise Hübers hakkında çıkan transfer haberleri hakkında geçtiğimiz  hafta yaptığı açıklamada, "Bizim gördüğümüz kadarıyla Timo Hübers çok büyük ihtimalle uzun yıllar boyunca Köln formasını giyecek." ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Stopere Alman Panzeri

    Hübers bu sezon Köln formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti. 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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