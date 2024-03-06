Fenerbahçe'den taraftara uyarı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacakları maç öncesi sarı lacivertli taraftarlara uyarılarda bulundu

Taraftarlarımızın dikkatine



Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçta takımımızı tribünden destekleyecek taraftarlarımızın kurallar çerçevesinde, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir.… pic.twitter.com/3echWMoIF2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2024

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ''Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçta takımımızı tribünden destekleyecek taraftarlarımızın kurallar çerçevesinde, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir. Yaşanacak herhangi bir tribün olayı (meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması vb.) neticesinde bir sonraki deplasman maçımıza seyirci alınmayacaktır. Taraftarlarımızın maç sırasında güvenlik ve disiplin kurallarına dikkatle uymaları gerektiğini hatırlatıyor, kurallara aykırı eylemde bulunulması halinde güvenlik birimlerine bilgi verilmesini deplasman tribününde Fenerbahçemizi destekleyecek tüm taraftarlarımızın dikkatine sunuyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarın 23.00'te Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak.