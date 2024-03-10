Fenerbahçe'den tepki: Bir hakem rezaleti izliyoruz

Maçın sık sık durdurulmasına tepki gösteren Dündar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bir hakem rezaleti izliyoruz. Kadir Sağlam sahaya futbol oynatmak için değil, sık sık oyunu durdurmak ve Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor maçı öncesinde bol sarı kart göstermek için çıkmış!"