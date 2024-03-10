Fenerbahçe'den tepki: Bir hakem rezaleti izliyoruz
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Pendikspor maçının ilk yarısındaki hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına tepki gösterdi.
Giriş: 10.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:29
Maçın sık sık durdurulmasına tepki gösteren Dündar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Bir hakem rezaleti izliyoruz. Kadir Sağlam sahaya futbol oynatmak için değil, sık sık oyunu durdurmak ve Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor maçı öncesinde bol sarı kart göstermek için çıkmış!"
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