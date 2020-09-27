Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile girdiği mücadele sonrası kolunun son halini paylaştı. Pozisyonun ardından büyük acı çeken Ferdi, daha sonra oyuna devam ederken maçın ardından Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp "Bütün mesajlar için teşekkürler yazdı. Hemen ardından Fenerbahçe hesabı da aynı pozsiyonun görüntülerini paylaşırken "Yorumsuz" ifadelerini kullandı.
LUYINDAMA - VALENCIA POZİSYONU DA TARTIŞMA YARATTI
Derbinin ikinci yarısında Galatasaray ceza alanında yaşanan Luyindama - Valencia pozsiyonu da tartışma yarattı. Luyindama'nın topa müdahalesinin ardından Valencia yerde kalırken sarı-lacivertli takım müdahalenin Valencia'ya olduğunu savunarak penaltı bekledi.
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