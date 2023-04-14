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Fenerbahçe'den TFF'ye İlyas Çelik tepkisi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK) görev alan İlyas Çelik için tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye İlyas Çelik tepkisi
AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a bir mektup yazdığı belirtildi.

Kızılhan'ın mektupta TFF'nin tarafsız ve bağımsızlığının sorgulanmaması gereken bir kurum olduğunu hatırlattığının aktarıldığı açıklamada, "PFDK'de görev alan İlyas Çelik adlı şahsın kulübümüz ile ilgili gündeme düşen geçmiş paylaşımlarını takip ettik. PFDK üyesi olan bu şahsın, kulübümüz ile ilgili paylaşımları tarafsızlıktan tamamen uzak, itham, algı ve yalan içeren ifadelerden oluşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Kulübümüz hakkında mesnetsiz ithamları bulunan bu şahsın, TFF'nin en yetkin ve tarafsız olması gereken kurullarından, PFDK'de yer alıyor olması kabul edilemezdir." ifadesinin paylaşıldığı açıklama, şu 2 soruyla sona erdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri ışığında bu kişinin bu görevde olması ilgili ilkeler ile bağdaşmakta mıdır? Bu şahıs, adil yaklaşımı sorgulanmaması gereken bu göreve, sahip olduğu taraflı duruş bilinerek mi getirilmiştir?"

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