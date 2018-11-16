13 | 13

Swansea, ligden düşmesine rağmen bu sezon 41.6 milyon Pound destek ödemesi aldı. Swansea, sezon sonunda Premier Lig’e geri dönme hedefine ulaşamazsa, önümüzdeki dönemde alacağı bu ödeme yaklaşık 30 milyon Pound’a düşecek. Gelirleri daha da azalacak olan Siyah- Beyazlılar, bu nedenle Ayew’i yeniden kiralamaya sıcak bakabilir. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunsa da Ali Koç bunu kullanabilecek durumda olmadıklarını açıklamıştı. (Fanatik)