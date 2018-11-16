DEVRE ARASI İÇİN 3 İSİM
Sezona hayal kırıklığıyla başlayan F.Bahçe, ikinci yarı öncesi işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Cocu'nun ayrılmasından sonra Koeman'la çıkışa geçen sarılacivertliler, Hollandalı ile 'devam' kararı alınmasının ardından transfer harekatına başladı.
Ara transfer dönemi öncesi düğmeye basan Kanarya, tecrübeli hocanın istediği isimlerle görüşmelere başlayacak. Savunma, orta alan ve hücuma takviye bekleyen Koeman'ın kadroda görmek istediği oyuncular arasında Eduardo Salvio, Alberto Moreno, Kenneth Zohore olduğu iddia edildi.
YÖNETİM KİRALIK İSTİYOR
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 3 isimden Salvio, Benfica'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sağ kanatta forma giyen Arjantinli, yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor. Tangocu, listede transferi en güç isim olarak öne çıkıyor.
Liverpool'da forma şansı bulamayan Moreno ise F.Bahçe ile birlikte birçok kulüple anılıyor. Sol bekte görev yapan İspanyol, 2014-15 öncesi 10 milyon euro bedelle Sevilla'dan transfer edilmişti.
Cardiff'te süre alamayan forvet Zohore, bu sezon Premier Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı.
İskoç ekibi Glasgow Rangers, sezon başında istediği Martin Skrtel'den vazgeçmiyor. Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard, Liverpool'da birlikte oynadığı Skrtel için ısrarcı davranıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile mukavele yenilememesi halinde İskoçya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. (Fotomaç)
JUAN JESUS İDDİASI
Ocak ayındaki ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer piyasasındaki hareketlilik her geçen gün artıyor. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini yazdı.
Haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile, Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin çok yakın arkadaş olduğu, bu durumun görüşmelere olumlu yansıyacağı belirtildi. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper Jesus, bir stopere göre teknik özelliklerinin fazla oluşuyla tanınıyor.
Stoper dışında sol bek mevkinde de görev yapabilen Juan Jesus'un piyasa değeri 11 ile 12 milyon Euro civarında. Fenerbahçe yönetimi eğer anlaşma sağlarsa satın alma opsiyonu da bu rakama yakın olacak. Daha önce 4 kez Brezilya Milli Takım forması geyen Juan Jesus, sürekli forma giyebileceği bir kulübe transfer olarak yeniden milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor. (Takvim)
AYEW'LE DEVAM
Andre Ayew, sezon başında göreve gelen Damien Comolli’nin ilk transferlerinden biriydi. Comolli, ilginç bir şekilde en çok Ganalı yıldızın attığı gollerde sevinç yaşadı.
Fransız sportif direktör, teknik heyetin performansından son derece memnun kaldığı 28 yaşındaki hücum oyuncusunu Swansea’den önümüzdeki sezon için de kiralamak üzere harekete geçti.
Ganalı futbolcu, ligde kaydettiği 3 golle takımının en skorer ismi konumunda. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den Championship’e düşen Swansea, oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için Fenerbahçe’ye kiralık olarak göndermişti. Siyah-Beyazlılar; ilk 2 takımın Premier Lig’e çıktığı, 4 takımın ise Play-Off oynadığı Championship’te 17 maç sonunda 26 puanla 8. sırada bulunuyor. Galler ekibi, lider Norwich’in 7 puan gerisinde.
Swansea, ligden düşmesine rağmen bu sezon 41.6 milyon Pound destek ödemesi aldı. Swansea, sezon sonunda Premier Lig’e geri dönme hedefine ulaşamazsa, önümüzdeki dönemde alacağı bu ödeme yaklaşık 30 milyon Pound’a düşecek. Gelirleri daha da azalacak olan Siyah- Beyazlılar, bu nedenle Ayew’i yeniden kiralamaya sıcak bakabilir. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunsa da Ali Koç bunu kullanabilecek durumda olmadıklarını açıklamıştı. (Fanatik)
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