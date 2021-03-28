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Fenerbahçe'den Ümit Özat açıklaması! Özat'tan yanıt

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, eski futbolcusu Ümit Özat'ın sözleriyle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı

FENERBAHÇE SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Ümit Özat açıklaması! Özat'tan yanıt geldi...

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçemizin formasını giymiş ve hatta kaptanlık gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş Ümit Özat'ın, geçtiğimiz gün bir Youtube kanalında yaptığı beyanlar üzerine bu açıklama tarafımızca kaçınılmaz hale gelmiştir.

Fenerbahçe formasını giymiş bir kişi olarak Ümit Özat'ın 2018 yılından itibaren Kulübümüze dair yaptığı tüm açıklamaların ne anlam taşıdığını çok iyi bilmekle beraber kendisinin yorumlarını bugüne dek ifade özgürlüğü kapsamına değerlendirdik.

Ancak söz konusu camiamız olduğunda çirkince iftira ve saldırıları yayın politikası haline getirmiş, kime ve kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen bir yayında verdiği son beyanatlarla Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır.

Fenerbahçe takımının kaptanlık pazubandını taşımış bir insan kulübümüzün değerlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini de en iyi bilmesi gereken kişidir.

Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat'ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir.

Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur.

Bu noktada, Fenerbahçe ile var olmuş bu kişiye yanıt vereceğimiz yegane konu;

Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe'nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır.

İftiralarla aslında kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye çalışılan; amacı, rengi, tarafı belli odakların hedefi olan Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır.

Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe'nin böyle 'dostları' varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı açık ve aşikardır."

ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP

Fenerbahçe Kulübü'nün ardından Ümit Özat sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Fenerbahçe Kulübüne ve Taraftarına...

1- Ben Fenerbahçeliyim.

2- Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra Fetö'ye karşı tek başına verdiği mücadele ile hep Aziz başkanın yanında oldum.

Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsızım. Yıllarca kaptanı olarak hizmet verdiğim kulübüme karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üslubumu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama yanlış yoldasınız.

Yıllarca başarısı için ter döktüğüm, beni ben yapan kulübümün iletişim kanalından şahsımla ilgili açıklamasını üzüntü içerisinde okudum. Üzüntümün sebebi; Yıllarca kulübümüzün ilkelerini, Cumhuriyetimizin ilkelerini korumasına yönelik açıklamalarından gurur duyduğum kulübümün artık eskisınin aksine ilkeleri değil kişileri korumaya yönelik bir açıklama yapmış olmasıdır.

Emre Belözoğlu ile ilgili bir açıklama, üstelik de çirkin iftira dolu bir açıklama yapacağım paranoyasına kim ve nasıl kapıldı anlayamadım. 2018'den bu yana söylemlerimle neye ve kime hizmet ettiğim sorgulanarak Aziz Yıldırım ima edilmiş. Benim sorum şudur; Aziz Yıldırım neye hizmet etmiştir? Yanıtım da budur; Fenerbahçe'ye ve Atatürk'ün cumhuriyetine saygılarımla"

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