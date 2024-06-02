Fenerbahçe'den yeni paylaşım: Mou zamanı!
Fenerbahçe anlaşma sağladığı Jose Mourinho ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho bugün İstanbul'a geliyor.
Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak.
Fenerbahçe, Jose Mourinho için 19:00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam içi stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak.
SABAH SAATLERİNDE YENİ PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.