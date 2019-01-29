Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti ve ligde 6 maçlık aradan sonra kazandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle nefes alırken maç sonunda yumruk isyanı vardı.

Mücadelenin 20. dakikasında ortalık bir anda karışırken ceza alanı içinde Adem Büyük'ün yerde kalması sonrası Guilherme 'Bekleyin' deyip topu dışarı atacağını söyledi. Tüm Fenerbahçeliler durunca ara pası atıp arkadaşını kaçırdı. Bunun üzerine tüm Fenerbahçeliler, Brezilyalı oyuncunun üzerine yürüdü.

Bu esnada Yeni Malatyasporlu Erkan Kaş'ın Isla'ya yumruk attığını söyleyen Fenerbahçeliler, hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.