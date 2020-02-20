Fenerbahçe, Süper Lig´in 23´üncü haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi´nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30´da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın devamında pas çalışması yaparken sonrasında da çift kale maçla çalışmalarını sürdürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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