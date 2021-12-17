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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand antrenmanda yer almazken, Ferdi Kadıoğlu günü tedaviyle geçirdi

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Gribal enfeksiyonu bulunan Marcel Tisserand'ın antrenmanda yer almadığı, Ferdi Kadıoğlu ise günü tedavi ile geçirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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