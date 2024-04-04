Fenerbahçe, derbiyi es geçti! Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Galatasaray derbisi ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertliler, 7 Nisan'daki derbiyi es geçerek 11 Nisan'daki Olympiakos maçının hazırlıklarına başlandığını duyurdu
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk çalışmasını yaptı. Sarı-lacivertli yönetim, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa müsabakasına U-19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öğle saatlerinde yapıldı. 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçına ilk 11'de çıkan oyuncular rejenerasyon programı uyguladı.
Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Takımın antrenmanından fotoğraflar paylaşan sarı-lacivertli kulüp, açıklama olarak; "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin fikstüründe bir sonraki maçı 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçıyken, 11 Nisan'daki Olympiakos maçının hazırlanıldığı yönünde bir paylaşım yapılması dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe yönetimi, 7 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisinin uygun bir tarihe alınmaması ve maça yabancı hakem atanmaması durumunda maça U19 takımı ile çıkılacağını açıklamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu ise önce maçın tarihinin değiştirilmeyeceğini, daha sonra ise maçın hakemi olarak Volkan Bayarslan'ın atandığını açıklayarak Fenerbahçe'nin taleplerini reddetti.