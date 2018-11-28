Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maçında evinde ağırlayacak. Daha önce "Kupa 2"de grup aşamasında 5 defa mücadele eden ve hepsinde gruptan çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı yarın saat 20.55'te Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı Spor Kompleksinde oynanacak. Bu maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Düdük Schörgenhofer’de

Yarın 20.55’te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu’ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer’in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.

KANARYA, TUR İÇİN SAHADA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını yenmesi durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantileyen lider Dinamo Zagreb'in 5 puan gerisinde 7 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, üst tura yükselmek için önemli bir avantajı bulunuyor.

Grupta üçüncü sırada yer alan Slovak ekibi Spartak Trnava'nın 3 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Belçika ekibi Anderlecht 1 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi mağlup ederse Anderlecht-Spartak Trnava maçının sonucuna bakmadan adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht'e yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe, Dinamo Zagrebkarşısında puan alamasa bile grup ikincisi olarak yine tur atlayacak.

Slovak ekibinin, Anderlecht karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise Fenerbahçe'ye son maçlar öncesi tur atlamak için Hırvat rakibi karşısında 1 puan yeterli olacak.

GRUPTAN HEP ÇIKTI

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu başarıyı 6. kez tekrarlamak için yarın Dinamo Zagreb karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 15 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 15 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.

Celtic, Krasnodar, Sturm Graz ve Benfica'yla berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Söz konusu son 15 maçta kalesinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

GRUPLARDA KADIKÖY'DEKİ SON 5 MAÇTA KAZANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında sahasında çıktığı son 5 karşılaşmayı da kazandı.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda "Kupa 2"de grup aşamasında Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı eli boş gönderdi. Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden sarı-lacivertliler, Spartak Trnava ile Anderlecht'i 2-0 yendi.

Fenerbahçe, bu 5 maçın 4'ünü ise gol yemeden kazanarak savunmasıyla da ön plana çıktı.

İÇ SAHADA 112 MAÇTA 56 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 112 maçta 56 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 112 karşılaşmanın 24'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 121 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 14 4 9 UEFA Avrupa Ligi 29 17 8 4 Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 16 7 6 3 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 9 2 9 Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 0 TOPLAM 112 56 24 32

TRABZONSPOR YENİLGİSİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgiyi, Avrupa'da tur atlayarak taraftarına unutturmaya çalışacak.

Ligde 15. sırada bulunan ve tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, performansıyla taraftarını üzdü.

Avrupa kupalarına da kötü bir başlangıç yapan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçında Dinamo Zagreb'e farklı kaybeden sarı-lacivertliler, bu kulvarda son 3 maçta toparlanarak 7 puan topladı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 113. KEZ SAHADA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile mücadele edecek olan Fenerbahçe bu karşılaşma ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki 113. maçına çıkmış olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi’nde 113. karşılaşmasına çıkacak.



LİGDEN SONRA MORAL ARIYOR

Süper Lig’de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa’da DinamoZagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1’lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.



FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 227. KEZ SAHADA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagrebtakımını konuk edecek Fenerbahçe, uluslararası arenada 227. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 226 karşılaşmada 83 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 58 30 16 12 80 55 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 226 83 47 96 282 334

KUPA 2'DE 112. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 112 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 26 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 152 kez havalandırırken, kalesindeki 146 gole engel olamadı.

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