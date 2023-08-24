Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i açıkladı!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi
Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i açıkladı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
7 sezondur Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic, geride bıraktığımız sezonda 50 maçta oynadı.
28 yaşındaki Hırvat eldiven 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızını parlatmıştı.