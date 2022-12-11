DHA

Süper Lig ekipleri yaptığı idmanlar ve hazırlık maçlarıyla Dünya Kupası arasını iyi değerlendirdi. Fenerbahçe, 4 hazırlık maçından da galip ayrılarak ligin geri kalan bölümüne hazır bir görüntü ortaya koydu. Kupa arasına 29 puanla lider giren sarı-lacivertliler, eksik kadrosuna rağmen hazırlık maçlarındaki performansıyla da göz doldurdu.

Kadıköy'de Rayo Vallecano ile 30 Kasım'da oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık'taki Villarreal karşılaşmasında da 2-1'lik skorla gülen taraf oldu. Sonrasında Antalya'nın Belek turizm merkezine giden Fenerbahçe burada da 2 hazırlık maçı yaptı. 7 Aralık'ta Alanya Oba Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Alanyaspor ile mücadele eden Fenerbahçe, karşılaşmada üstün bir oyun sergileyerek 4-2 sahadan galip ayrıldı. Dün, İtalya ekibi Salernitana ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'la geçerek Antalya kampını galibiyetle sonlandırdı. JESUS FARKLI SİSTEMLER DENEDİ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçları olmasına karşın öğrencilerini sürekli uyararak isteklerinin yapılmasını istedi. Jesus, oyuncuları mücadelelerde farklı mevkilerde de görevlendirerek çok yönlü olduklarının da bir göstergesini yaptı. Jesus özellikle dün oynanan Salernitana mücadelesinde farklı sistemler denedi. Maça 3'lü savunma ile başlayan Jesus, karşılaşma esnasında ara ara 4'lü savunmaya döndü. Bazı oyuncuların pozisyonlarında oyun içinde değişikliklerde bulunan Jesus, sol kanatta başlattığı Ferdi Kadıoğlu'nu ilk yarıda hem sağ bek hem de orta sahada denedi. Portekizli teknik adam, Osayi-Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi de sol bek, orta saha ve sol kanatta görevlendirdi.

KAMPA 7 OYUNCUDAN YOKSUN GELDİ Fenerbahçe, Antalya'daki kampına 7 oyuncusundan yoksun geldi. Sarı-lacivertlilerde; Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Luan Peres, Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler, sakatlıkları sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Kampta 7 oyuncunun birden olmaması he ne kadar can sıksa da alınan galibiyetler bu üzüntüyü bir nebze de olsa unutturdu. 25 Aralık'ta Trabzonspor ile oynanacak maça az kayıpla gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde tedavi süreçleri için sağlık ekibi seferber oldu. Dizinden bir sakatlığı bulunan Valencia'nın 2 hafta, kasığında 2'nci derece çekme belirlenen Alioski'nin 2-3 haftaya antrenmanlara başlaması beklenirken, bel ağrısı sebebiyle tedavi gören Altay Bayındır, dizinde travma tespit edilen Arda Güler, ayak bileğinde burkulmadan dolayı bağlarında zedelenme bulunan Emre Mor'un İstanbulspor ile oynanacak kupa maçında sahada olması bekleniyor. Joao Pedro'nun durumunun olumlu bir şekilde netlik kazanması beklenirken, Rennes maçında bacağını kale direğine çarpan Luan Peres'in ise tedavisi sürüyor. MERT HAKAN YANDAŞ BEĞENİ TOPLADI Bu sezona şanssız bir başlangıç yapan Mert Hakan Yandaş, lige verilen arada sahalara yeniden dönüş yaptı. En son 2 Ekim'de Beşiktaş ile oynanan maçta görev alan Mert Hakan, sakatlığını atlattı. Dünya Kupası arasındaki 4 hazırlık maçında görev alan Mert Hakan, performansıyla beğeni topladı. Vallecano maçında 60 dakika, Villarreal mücadelesinde 66 dakika, Alanyaspor maçında 45 dakika sahada yer alan milli futbolcu, son oynanan Salernitana karşılaşmasında ise 62 dakika forma giyerek iyi bir dönüş yaptı. Karşılaşmanın ardından konuşan Mert Hakan, "Bu kadar özel bir sezonu dışardan izlemek, takımıma yardımcı olamamak bana bu süreçte çok zor geldi. Geri dönmeye çabalıyorum şu anda. Hocam da sağ olsun hazırlık maçlarında şans vererek beni takımın içine adapte etmeye çalışıyor, ritim yakalamama yardımcı oluyor. Henüz hazır değilim. Biraz daha sürecim var" ifadelerini kullandı.