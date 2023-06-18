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Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli yönetim, 37 yaşındaki Boşnak futbolcunun transferine noktayı koymak için bugün menajeriyle masaya oturacak.

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  • Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

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  • Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

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  • Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

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  • Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

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  • Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

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  • Fenerbahçe Edin Dzeko'nun menajeriyle masaya oturuyor

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