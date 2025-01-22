Fenerbahçe, Emir Ortakaya ile sözleşmesini feshetti!
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
20 yaşındaki genç stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.
Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı 2021'de Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.
Emir Ortakaya, daha sonra; Göztepe, Kocaelispor ve Westerlo'ya kiralanmıştı.