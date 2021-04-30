Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ikincilikle yetinmişti.

ULAŞ KIYAK'LA DA YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 39 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.