Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile sahaya çıkan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Son zamanlarda arka arkaya gelen yenilgiler Fenerbahçe taraftarının gözlerinin yönetime çevrilmesine yol açtı. Erol Bulut gidecek mi? sorusu gündemden düşmüyor. Peki, Fenerbahçe Erol Bulut gidecek mi, istifa mı etti? Fenerbahçe son dakika Erol Bulut kararı

FENERBAHÇE EROL BULUT GİDECEK Mİ?

Sarı Lacivertlilerin gündeminde teknik adam Erol Bulut'un gönderilip gönderilmeyeceği var. Ülker stadında gerçekleşen Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı ile ilgili çeşitli söylentiler var.

Ligin önemli derbilerinden biri olan ve 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Erol Bulut'un da sahada olacağı biliniyor. Derbi sonucunun Erol Bulu konusunda etkili olacağı söylense de Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'un durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.