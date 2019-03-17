Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u yenerek derin bir nefes alan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile Kadıköy'de önemli bir performansa imza attı.

Deneyimli teknik adam, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda deplasmanda kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, puanları ise Kadıköy'de topladı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemde evinde 6 maça çıkarken 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

Fenerbahçe, aynı periyotta deplasmanda ise 5 maça çıkarken galibiyet yüzü görmedi ve 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan önce 2 farklı teknik adamla ligde çıktığı 7 iç saha maçında ise sadece 2 galibiyet alabilmişti.

Söz konusu dönemde Phillip Cocu ve Erwin Koeman'lı Fenerbahçe, sahasında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşamıştı.

GALİBİYET SAYILARI ARTTI

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde galibiyet sayısında artış yakaladı.

Hollandalı teknik direktörler Phillip Cocu ve Erwin Koeman yönetiminde ligde bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sadece 3 maç kazanabilmişti.

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki 11 karşılaşmada ise 4. galibiyetine ulaştı.

YANAL, KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında ligde taraftarı önünde hiç yenilmedi.

Bu sezon takımıyla ligde iç sahada 6 maça çıkan Yanal, 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşatan tecrübeli teknik adam, o dönemde de Kadıköy'de hiç kaybetmemişti.

Ersun Yanallı Fenerbahçe, 2013 2014 sezonunda şampiyon olurken, seyircisi önünde çıktığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

SOLDADO SON BÖLÜMDE AÇILDI

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, son haftalarda attığı gollerle dikkati çekiyor.

Ligin ilk yarısında gol atma başarısı gösteremeyen Soldado, Ersun Yanal'ın gelişiyle rakip fileleri sarsmaya başladı.

Süper Lig'de son 3 haftayı da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'den sonra Demir Grup Sivasspor ağlarını da havalandırdı.

Bu sezon 4. golüne imza atan Soldado, 18. haftada Bursaspor ağlarını da sarsmıştı.

MEHMET EKİCİ PERFORMANSINI ARTTIRDI

Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız görüntüsüyle uzun süre sarı-lacivertli taraftarların beklentisinin altında kalan Mehmet, ligin ikinci yarısında performansını yükseltti.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından daha çok forma şansı bulmaya başlayan Mehmet, son maçlarda kritik gollere imza attı.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 780 gün sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Mehmet, aynı karşılaşmada attığı frikik golüyle resmi maçlarda da 3,5 yıl sonra serbest vuruştan fileleri havalandırmıştı.

Demir Grup Sivasspor karşısında takımının galibiyet golüne imza atan tecrübeli futbolcu, bu sezon 3 golünü de ligin ikinci yarısında kaydetti.

Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile oynanan maçta da 2 gol atmayı başarmıştı.