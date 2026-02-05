Habertürk
        Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe-Erzurumspor maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Türkiye Kupası ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe-Erzurumspor maçı yayıncı kuruluşu...

        Giriş: 05.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:36
        Fenerbahçe-Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe kritik mücadelede ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Erzurumspor ise zorlu müsabakada puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hedefinde. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

        FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Erzurumspor maçı 5 Şubat Perşembe bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

        FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Mert, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Mert, İsmail, Fred; Alvarez, Oğuz, Kerem, Talisca

        Erzurumspor FK: Erkan; Cengizhan, Gerxhaliu, Ömer, Ali; Adem, Baiye; Sylla, Murat Cem, Mert; Eren.

