Fenerbahçe - Erzurumspor maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe'nin 17. sırada olmasının en büyük nedeni berbat ötesi transfer politikası ve futbol takımı yapılanmasıdır. Gol atamayan santrfor yapmışlar; top tutamayan kaleci yapmışlar ve şut atamayıp pas veremeyen 10 numara yapmışlar hepsini Fener'e satmışlar..
Devre arasında bu takıma bir 8 numara şart. Kaleci şart. Ya Volkan affedilecek ya da bu sezonki 6. kaleci alınacak. Santrfor sorunu da muhakkak çözülmeli. Ya Soldado kazanılacak ya yeni biri getirilecek. Ama Ali Koç artık ne yapacak edecek "sokma akıl" ile ilerlemeyecek. 2 ya da 3 transfer yapacak.
ERMAN TOROĞLU: Ersun Yanal geldi Fenerbahçe'ye sihirli değneği dokunduracak, sarı-lacivertliler bütün maçları kazanacak. Yok öyle hikaye!
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi geçtiğimiz yıllarda açık farkla şampiyon yapmış. İyi güzel de o zamanki Fenerbahçe kadrosuyla, bu Fenerbahçe kadrosunu bir karşılaştırın bakalım.
Devre arası da transfer yapsanız, önümüzdeki seneye de transfer yapsanız acaba ne kadar başarılı olursunuz? Transferle takım bir yere kadar oynar. Takım olmak zordur. Tek beyinden düşüneceksin. Dün Fenerbahçe 90 dakika boyunca tek bir beyinden düşündü mü? Hayır... Fenerbahçe için ne mi söyleyeceğim? Onları Allah kurtarsın!
AHMET ÇAKAR: Kabul edilemez büyük bir hayal kırıklığı... Tüm bunları, oyuncuların formsuzluğu, paniği, bireysel hataları der geçiştiririz ama hayır... Fenerbahçe üzerinde büyü var.
Nasıl aynı Fenerbahçe, 20 yıldır Galatasaray'a bu statta yenilmiyorsa, şimdi de mistik bir gücün etkisi altında. Ben böyle düşünüyorum. Böyle giderse, Fenerbahçe küme düşmez diyenler acaba mı derler çok merak ediyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ: Skor 2-0'a geldiğinde herkes çok mutluydu. Yanal için şarkılar söyleniyor, "gün" kutlanıyordu. Hesapta olmayan, birçok şeyin değiştiği ama oyuncuların "aynı" kalmasıydı. İkinci yarı için topa vurulduktan üç dakika sonra Erzurumspor beraberliği sağladı ve ikinci maç başladı. Böylesine büyük farklar ile dengenin bozulması elbette açıklanamaz. Problem, "kazanmamız lazım" duygusunun veya "korkusunun" Fenerbahçeli oyuncuların içine işlemesinde.
İki farklı skoru aldıktan sonra, oyunu risk almadan bitirmek istemeleri, bu sezon boyunca yaşadıkları travmanın doğal sonucu. Bu virüsü onların içinden sökene kadar çok uğraşacak Ersun hoca. Ne zaman ki, daha iyi olduklarını anlayacaklar, biz de bunları yazmayacağız.
Doğum gününde Ersun Yanal üç puana uzatma dakikalarında gelen golle veda etti. Bu yaşında kendi kendine gol atan bir takımı oldu. O anda anlamıştır niye tribünlerin kendisini istediğini. Ondan mucize bekliyorlar. Anlatsın bakalım; "Fenerbahçe böyle mi oynar?"
EMRE BOL: Fenerbahçe'ye, Yeni Ersun Yanal gerekiyor. Bakalım Fenerbahçe'yi geliştirirken kendini de geliştirebilecek mi? Dünkü beraberlik kesinlikle Ersun hocaya yazmaz. Bu oyuncu kadrosuyla fazlasını beklemek Polyannacılıktan başkası olmaz!.
OKTAY DERELİOĞLU: Maçı bu kadar iyi götürüp sonunu kötü bitirmesi bir kader. Çünkü maçın hakkı bu değildi. Ancak Fenerbahçe panik yapmamalı. Bu maçı unutarak bir an önce gelecek maça odaklanmalı. Futbolda her şey olabilir. Fenerbahçe mutlaka ilerleyen haftalarda gerçek kimliğini bulacaktır. Panik yapmadan sağlam adımlar atılmalı. Bu maçtan dersler çıkarmalı..
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçeli futbolcular ilk yarıdaki o müthiş tempoyu devam ettirecek fizik güce sahip değillerdi. Bu yüzden öndeki baskıyı bırakıp, doğru bir yaklaşımla geriyi kalabalık tutmaya başladılar. Bu şekilde hem koşan Erzurumspor'a genişlik bırakılmamış oluyordu hem de bölüm bölüm ileriye çıkışlarda etkili ataklar gelişiyordu.
Ersun Yanal'ın sıkıntılı dönemde yaptığı iki değişiklik çok yerindeydi. İyi oynamalarına rağmen Mehmet Ekici ve Valbuena maç eksikliklerinden fiziki düşüşe geçmişti. Giren diri oyuncuların da katkıları ile çok daha net pozisyonlar buldular. Ama bunları değerlendiremediler. Tam 'maç bitti' diye düşünülürken, yediği ilk golden sonra hiç pozisyon vermeyen Fenerbahçe uzatmada şok bir gol daha yiyerek çok önemli bir 2 puan kaybetti.
ZEKİ UZUNDURUKAN: Ersun Yanal böyle bir hoca! Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takımlar böyle sürpriz goller yer, hiç hesapta olmayan puan kayıpları ya da farklı yenilgiler de yaşar. Çünkü Ersun Yanal'ın futbol felsefesinde 'çılgınca' hücum futbolu oynamak vardır hep. Bu felsefe güzel olduğu kadar, içinde hep risk barındırır. Dünkü maçın uzatma anlarında yenilen gol gibi..
25 milyon Fenerbahçeli, 'Ersun Yanal gelecek, dertler bitecek' zannetti ama Ersun Yanal, Trabzonspor'da ilk yarıda 3-0 önde götürdüğü Alanyaspor maçını ikinci yarıda 4-3 kaybeden bir hoca... Fenerbahçe taraftarı şimdiden böyle skorlara da alıştırsın kendini...
Sonuç olarak Fenerbahçe yine ligin dibinde. Evinde Erzurumspor maçını kazanamıyorsan hangi maçı kazanacaksın Ersun Yanal! Olan yine Fenerbahçe taraftarına oldu! Yazık, çok yazık!.
ERMAN ÖZGÜR: Yeni bir teknik direktör için ilk maçta kiminle oynadığın çok önemli bir detaydır. Daha sezonun ilk yarısı bitmeden Fenerbahçe’nin 3. teknik direktörü olarak sahaya çıkan Ersun Yanal için Erzurum çok uygun bir rakipti.
Maçın başında yakalanan pozisyonlarda Slimani’nin gol kaçırma hastalığı devam etmesine rağmen kaliteli kenar ortalarında Ayew ve Skrtel attıkları gollerle arzulu başlayan Fenerbahçe’ye skoru getirdiler.
2. yarıya Emrah Başsan ve İbrahim Akdağ hamlesi ile başlayan Mehmet hoca bu hamlenin karşılığını çok çabuk alıp golü bulunca topa daha fazla hakim olup, Fenerbahçe kalesine daha kolay geldi. Valbuena ve Mehmet Ekici’nin yorulması, kaçan goller maçın kalanının daha dengeli oynanmasına sebep oldu.
Bu dengeli oyunun getirdiği tedirginlik ile son saniyelerde Mehmet hocanın son hamlesi de karşılığını verdi ve Thy attığı gol ile adeta soğuk duş etkisi yaparak takımına altın değerinde 1 puanı kazandırmış oldu.
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