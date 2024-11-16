Fenerbahçe, EuroLeague'de zirveye yerleşti!

THY EuroLeague'de çift maç haftası tamamlanırken, 9 ve 10. hafta müsabakaları oynandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i 87-76, deplasmanda da Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup etti. Ligde İspanya deplasmanına çıkan Efes de Baskonia'yı 89-84, Real Madrid'i de 74-64'lük skorla yendi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 93-87, Virtus Bologna'yı da 82-77 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.