Fenerbahçe evinde 3. kez puan kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 12. dakikasında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 62. dakikada kalesinde gole engel olamadı. Kalan bölümde başka gol olmazken, Fenerbahçe 2 puan kaybetti.

Sahasında bu sezon 3. kez puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a 3-2 kaybederken, Galatasaray ile de golsüz berabere kaldı.

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ilk haftalardan itibaren liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, sonrasında 2 maçlık puan kaybı yaşarken, daha sonra ise 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.