        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Eyüpspor maçı hangi kanalda? FB maçı izle bilgisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası maçında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 33 maçta 21 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 73 puan toplayan sarı-lacivertliler, sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Eyüpspor maçı izle bilgisi...

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 18:48 Güncelleme:
        1

        Süper Lig'de perde kapanıyor. Fenerbahçe ligin son haftasında Eyüpspor ağırlıyor. İki takım lig tarihinde üç kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Konuk takımın bu mücadelelerde galibiyeti bulunmuyor. Kritik mücadele için bekleyiş sürerken, Fenerbahçe-Eyüpspor maçının canlı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler gündemi megşul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Eyüpspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan kaleci Ederson takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Talisca ve ameliyat edilecek Nene de maçta oynayamayacak.

        5

        EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU

        Fenerbahçe, lig tarihinde Eyüpspor'la 3 kez karşı karşıya geldi.

        Geçen sezon ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki mücadeleyi ise 2-1 kazanmıştı.

        6

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem.

        ikas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Radu, Metehan, Umut.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
