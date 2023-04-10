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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor. İşte Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı öncesi tüm detaylar ve Jorge Jesus'un muhtemel 11'i

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  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    3 EKSİK

    Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    SINIRDA 8 İSİM

    Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    Altay
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Ferdi
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Samet
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Szalai
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Alioski
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Arao
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Arda Güler
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Zajc
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Emre Mor
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Valencia
  • Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman? Jesus'un muhtemel 11'i

    Serdar Dursun

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