Fenerbahçe - Ferencvaros maçı nefesler tutuldu. Son olarak Viktoria Plzeň FK ile deplasmanda berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, saha avantajını kullanıp, Ferencvaros'u eli boş göndermek istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Ferencvaros maçı biletleri ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Ferencvaros maçının oynanacağı tarih...